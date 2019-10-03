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رياضة

مباراة الزمالك والمقاصة.. تعادل سلبي وإنذار لـ طارق حامد بعد 20 دقيقة

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 08:20 م
مباراة الزمالك ومصر
مباراة الزمالك ومصر المقاصة
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يسرى غازى
سيطر التعادل السلبي بين فريق الزمالك ومصر المقاصة وحصل طارق حامد على بطاقة صفراء بعد مرور 20 دقيقة المقامة حاليا على ملعب استاد السلام فى إطار الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

بدأ اللقاء بمحاولة السيطرة على الكرة من جانب لاعبي الزمالك وشكل عمرو مرعى خطورة على الخطوط الخلفي للفارس الأبيض وحصل على ركلة جرة بعد تعرضه إلى خطأ من جانب محمود علاء مدافع القلعة البيضاء.

وسقط فى الدقيقة الخامسة عاصم سعيد لاعب المقاصة إثر احتكاك قوى بالرأس مع عبدالله جمعة لاعب نادي الزمالك ومرر فرجاني ساسي كرة طولية داخل منطقة الجزاء نجحت دفاعات الفريق الفيومي فى إبعادها.

ومنح فى الدقيقة 12 الدولى محمد عادل حكم اللقاء البطاقة الصفراء ضد طارق حامد لاعب الزمالك بعد ارتكابه خطأ ضد باولو فوافي في منتصف الملعب ومنع هجمة مرتدة.

ودفع الصربي ميتشو بتشكيل جاء على النحو التالي:

فى حراسة المرمى محمد عواد وبخط الدفاع عبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وحمدي النقاز وفى خط الوسط طارق حامد وفرجاني ساسي واحمد سيد زيزو ومحمود عبد الرازق شيكابالا وامام عاشور وفى خط الهجوم مصطفى محمد.

واستعان أحمد حسين ميدو مدرب المقاصة بتشكيلة ضمت كلا من: فى حراسة المرمى محمود حمدى وفى خط الدفاع حسني فتحي وأحمد مودى ومحمد دسوقي وعاصم سعيد وبخط الوسط خالد أوتشو و صلاح ريكو وهاني سعيد و باولن فوافى وعبد الله مجدي وفى خط الهجوم عمرو مرعى.
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