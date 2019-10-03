سيدات سلة الأهلي يفوز على الصيد 75-44

فاز فريق كرة السلة سيدات بالنادي الأهلي على نظيره الصيد بنتيجة 75 -44 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس في إطار الجولة الثالثة لمنافسات بطولة دوري المرتبط.



أقيمت المباراة على صالة الشهداء بمقر النادي الأهلي في الجزيرة ، وقدمت خلالها لاعبات الفريق أداء رائعا ونجحن في الهيمنة على مجريات المباراة بفضل الدفاع القوي والاستحواذ والالتزام بتعليمات علي هاشم المدير الفني للفريق.



وكان فريق بنات النادى الأهلى لكرة السلة 18 سنة قد حقق الفوز على نظيره فريق الصيد بنتيجة 72-50 عصر اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة دورى المرتبط .



وبذلك يختتم سلة الأهلي منافسات الدور الأول من تمهيدي دوري المرتبط بالعلامة الكاملة بعدما حقق الفوز على حساب فرق المعادي والزهور والصيد على صعيد الفريق الأول وفريق 18 سنة.

