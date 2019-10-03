Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بـ جينز مقطع.. إسراء عبد الفتاح بإطلالة طفولية .. وزوجها يتغزل

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 09:59 م
اسراء عبد الفتاح
اسراء عبد الفتاح وحمدي المرغني
Advertisements
آية التيجي
نشرت الفنانة إسراء عبد الفتاح صورة لها عبر صفحتها الرسمية على انستجرام، وهي بإطلالة حيوية، وطفولية للغاية، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها، حيث قالوا: قمراية مصر.. عسولة بصراحة .. ميكي ماوس مصر.

وعلق زوجها حمدي الميرغني على الصورة قائلا: "حلوة الصورة وصاحبة الصورة".

وارتدت اسراء عبد الفتاح بادي باللون الابيض، وعليه رسمة ليمي، وارتدت عليه بنطال جينز مقطعا باللون الثلجي، وقامت بارتداء كوتشي باللون الأبيض الناصع.

وتركت اسراء عبد الفتاح شعرها منسدلا عبر كتفيها، حيث ارتدت عليه تاج ميني ميكي ماوس، ولم تتكلف في وضع الماكياج، حيث انها ابرزت ملامحها الطفولية والشقية.

وأكملت اسراء عبد الفتاح إطلالتها بارتداء بعض الاكسسوارات البسيطة، حيث انها اكتفت بارتداء اسورة بسيطة من اللؤلؤ باللون الأبيض، وهو ما ابرز من جمالها واناقتها.

واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..

 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ بنطلون مقطع.. ساندي تتألق بإطلالة بيضاء كاجوال

بدون مكياج وشعر قصير.. هنا شيحة بإطلالة جذابة في آخر ظهور لها

كيرفي .. نيرمين ماهر تبرز أنوثتها بإطلالة جذابة

بإطلالة كلاسيكية.. ميرهان حسين تبهر متابعيها على انستجرام

بالورود الحمراء وشعر قصير.. إيفانكا ترامب بإطلالة انثوية في الأرجنتين

بجينز مقطع.. سميرة سعيد بإطلالة كاجوال

ترشيحاتنا

قبل انطلاقها بـ ساعتين .. آخر تطورات بث مباراة الزمالك والمقاصة

بعد خلعهما الحجاب .. شهيرة وسهير رمزى تثيران الجدل بشعر صناعي

بشرى سارة للموظفين غير الخاضعين للخدمة المدنية بشأن حقهم فى الحوافز والمكافآت

مخاطر بالجملة.. ميدو يثير الجدل قبل مواجهة الزمالك والمقاصة

بعد خفض أسعار الغاز.. صناعة البرلمان تزف بشرى سارة بشأن أسعار الحديد والأسمنت

بـ كاش مايوه.. فريال يوسف تشعل إنستجرام.. شاهد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زوج مقهور يقاضي عشيق زوجته ويطالبه بتعويض.. لن تصدق النتيجة.. شاهد

بروسومات ديزني.. غادة عبد الرازق بإطلالة جريئة عبر انستجرام

6 منافع لا تتوقعها.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول فص ثوم على الريق