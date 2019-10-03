بـ جينز مقطع.. إسراء عبد الفتاح بإطلالة طفولية .. وزوجها يتغزل





نشرت الفنانة إسراء عبد الفتاح صورة لها عبر صفحتها الرسمية على انستجرام، وهي بإطلالة حيوية، وطفولية للغاية، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها، حيث قالوا: قمراية مصر.. عسولة بصراحة .. ميكي ماوس مصر.وعلق زوجها حمدي الميرغني على الصورة قائلا: "حلوة الصورة وصاحبة الصورة".وارتدت اسراء عبد الفتاح بادي باللون الابيض، وعليه رسمة ليمي، وارتدت عليه بنطال جينز مقطعا باللون الثلجي، وقامت بارتداء كوتشي باللون الأبيض الناصع.وتركت اسراء عبد الفتاح شعرها منسدلا عبر كتفيها، حيث ارتدت عليه تاج ميني ميكي ماوس، ولم تتكلف في وضع الماكياج، حيث انها ابرزت ملامحها الطفولية والشقية.وأكملت اسراء عبد الفتاح إطلالتها بارتداء بعض الاكسسوارات البسيطة، حيث انها اكتفت بارتداء اسورة بسيطة من اللؤلؤ باللون الأبيض، وهو ما ابرز من جمالها واناقتها.واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..