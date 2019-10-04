صدمة.. الحكومة تمنع ترخيص السيارات بعد مرور 10 سنوات على إنتاجها.. برلمانيون: قرار يحافظ على الصحة العامة.. ومطالب بتطوير الأتوبيسات للعمل بالطاقة الكهربائية

صناعة البرلمان تطالب بوضع مقياس يحدد أبرز أجزاء السيارات القديمة للاستفادة

برلماني يوجه رسالة للحكومة حول منع تراخيص السيارات بعد 10 سنوات من إنتاجها

بعد قرار الحكومة.. برلماني يعلن عن مفاجأة بشأن منع تراخيص هذه السيارات





أكدت وزارة البيئة بالتعاون مع الوزارات المعنية، أنها تعمل على إصدار تشريع وقانون بمنع ترخيص السيارات المتهالكة الملوثة للبيئة التي مر على إنتاجها أكثر من عشر سنوات، وبمساعدة من برامج التعاون مع البنك الدولى يمكن تدشين مشروع لإحلالها بسيارات حديثة بقروض ميسرة لأصحابها بعد نجاح الفكرة سابقًا عند تطبيقها على التاكسى.





وأشارت إلى أهمية ألا يقتصر التعاون مع البنك الدولى على الدعم المالى فقط، ولكن يجب أن يشمل أيضًا دعم فنى وتقنى وتأهيل للعاملين على تلك البرامج من الوزارات المختلفة.





وأوضحت أن اختيار تلك المجالات يهدف فى المقام الأول إلى خفض تلوث الهواء وغازات الاحتباس الحرارى، وذلك تنفيذا لكل من التزامات مصر الدولية البيئية فى هذا الشأن، وكذلك إلى دعم برنامج البيئة في برنامج الحكومة 2018-2022 وأن وزارة البيئة بدأت فى الإعداد لذلك بالتعاون مع وزارة الاستثمار ووزارتى النقل والتنمية المحلية والصحة منذ أكثر من عام فى منتصف 2018.





من جانبه، أوضح وزير التنمية المحلية، أن هناك 3500 أتوبيس كبير داخل محافظات القاهرة الكبرى، إضافة إلى الأتوبيسات الصغيرة وكلها تعمل بالبنزين أو السولار، وهو ما يؤدى إلى تلوث الهواء، مشيرًا إلى أنه خلال 5 سنوات وعلى مراحل سيتم تغيير نظام هذه الأتوبيسات للعمل بنظام الغاز الطبيعى من أجل تقليل الانبعاثات الحرارية، إضافة إلى تغيير نظام التاكسى للعمل بالغاز، وإنتاج سيارات جديدة تعمل بالكهرباء وتعزيز النقل الجماعى للحد من الازدحام المرورى بالقاهرة الكبرى، مشيرا إلى أنه سيتم البدء فى منظومة للإدارة المتكاملة للمخلفات تم بالفعل البدء فى تنفيذ البنية التحتية لها والآن نعمل على الأعداد للتشغيل من خلال فحص العروض الفنية للشركات الخاصة المتقدمة لمنظومة النظافة وإدارة المخلفات فى محافظة القاهرة مع التأكيد على إدماج القطاع غير الرسمى فى المنظومة من خلال متعهدى الخدمة فى الجمع السكنى مع تضمين المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مراحل المنظومة وفق نظام بيئى يحقق الاستدامة للمنظومة، مما يضمن جودة الحياة للمواطن المصرى.





وبدوره، قال سمير البطيخي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن هناك صعوبة في منع تراخيص السيارات المتهالكة الملوثة للبيئة التي مر على إنتاجها أكثر من عشر سنوات، لإحلالها سيارات حديثة، بسبب وجود عدم قدرة مالكي السيارات القديمة من دفع أقساط السيارات الحديثة.





وأضاف "البطيخي" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هناك بعض المواطنين من أصحاب المعاشات وغيرهم ينتقلون بهذه السيارات القديمة في الشهر مره أو مرتين، ولا نستطيع أن نفرض عليهم استبدال سيارتهم بسيارات اخرى بسبب ظروفهم الاقتصادية.





وأشار النائب أيضا إلى أن هذا الأمر يحتاج إلى وقت في إقناع المواطنين بتغيير سياراتهم من الممكن أن تصل هذه المدة لـ 10 سنوات.





كما أشاد عضو لجنة الصناعة بالبرلمان ، بقرار تغيير نظام هذه الأتوبيسات للعمل بنظام الغاز الطبيعى من أجل تقليل الانبعاثات الحرارية خلال الـ 5 سنوات القادمة، مؤكدًا أن هذه الأتوبيسات أهم العوامل التي تلوث البيئة بشكل كبير، وتغير نظامها ينعكس بالإيجاب على صحة المواطن.





وعلق النائب على قرار تغير نظام التاكسي لكي يعمل بالغاز الطبيعي، معقبًا:" لابد أن تراعي الحكومة الظروف المعيشية لهؤلاء وتنظر بعين الرحمة لتكلفة تغير النظام فمن الضروري أن تقوم بتقسيط تكلفة تغير النظام والاسهام في ذلك"، مؤكدًا أن كل ذلك التغيرات ستصب في مصلحة المواطن في النهائي وتمنع التلوث وتحافظة على الصحة العامة.





وفي المقابل أكد فوزي فتى أمين سر لجنة الصناعة بالبرلمان علي ضرورة وضع مقياس يحدد الاستفادة من السيارات القديمة بعد إلغاء تراخيصها والتي من أبرزها سيارة 128 و السيارات الصالون القديمة وغيرها.





وأضاف "فتي" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الدول المتقدمة والعالم أجمع يتجه لـ صناعة السيارات المتطورة التي تعمل بالكهرباء والغاز الطبيعي، حيث أنها من أبرز مميزاتها أنها لا تبث السموم التي تهدد الصحة العامة للمواطن في الشوارع وتنشر التلوث والضوضاء.





وأكد على ضرورة إصدار هذا التشريع لإلغاء جميع تراخيص السيارات القديمة المتهالكة نهائيًا واستبدالها بسيارات حديثة بأقساط ميسرة، من خلال الجهات المعنية وأخذ جميع السيارات المتهالكة وبيعها قطع غيار، والاستفادة منها في حالة اكتشاف القطع السليمة بها التي لا تضر بالبيئة، مشددًا على سرعة تغيير نظام الاتوبيسات وجعلها تعمل بالكهرباء بدلا عن السولار والبنزين لضمان عدم وجود أي تلوث في الشارع المصري.





كما علق السيد حجازي عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن قرار الحكومة على إصدار تشريع وقانون بمنع ترخيص السيارات المتهالكة التي مر على إنتاجها أكثر من عشر سنوات، معقبًا:" قرار إيجابي ولكن لابد أن من تغير المدة لتكون أكثر من 20 عاما بدلا عن 10 سنوات".





وأكد "حجازي في تصريحات لـ"صدى البلد"، ضرورة أن تقوم الحكومة بتطوير السيارات الخاصة بها من أتوبيسات نقل الركاب والنقل العام وغيرها من السيارات القديمة قبل أن تقرر على المواطنين أي أمر، وذلك لتكون نموذج يقتضى به في الشارع المصري.



