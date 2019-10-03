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حوادث

مصرع شخص وإصابة 5 آخرين في حادث تصادم بشمال سيناء

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 11:27 م
مصرع شخص وإصابة 5
مصرع شخص وإصابة 5 آخرين في حادث تصادم
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أ ش أ
لقى شخص مصرعه وأصيب 5 آخرون في حادث تصادم على الطريق الدولي الساحلي بشمال سيناء، وتم نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى .

وكانت الأجهزة الأمنية فى شمال سيناء تلقت إخطارا بتصادم سيارة أجرة مع مركبة (توكتوك) في منطقة نجيلة مركز بئر العبد على الطريق الدولي الساحلي (العريش / القنطرة)، حيث أسفر الحادث عن مصرع سائق مركبة (التوكتوك) وإصابة 5 آخرين بكسور وجروح متفرقة فى الجسد.

وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى بئر العبد المركزي، وأخطرت الجهات المعنية للتحقيق في الحادث.
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