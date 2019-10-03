مصرع شخص وإصابة 5 آخرين في حادث تصادم بشمال سيناء

لقى شخص مصرعه وأصيب 5 آخرون في حادث تصادم على الطريق الدولي الساحلي بشمال سيناء، وتم نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى .
وكانت الأجهزة الأمنية فى شمال سيناء تلقت إخطارا بتصادم سيارة أجرة مع مركبة (توكتوك) في منطقة نجيلة مركز بئر العبد على الطريق الدولي الساحلي (العريش / القنطرة)، حيث أسفر الحادث عن مصرع سائق مركبة (التوكتوك) وإصابة 5 آخرين بكسور وجروح متفرقة فى الجسد.
وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى بئر العبد المركزي، وأخطرت الجهات المعنية للتحقيق في الحادث.
وكانت الأجهزة الأمنية فى شمال سيناء تلقت إخطارا بتصادم سيارة أجرة مع مركبة (توكتوك) في منطقة نجيلة مركز بئر العبد على الطريق الدولي الساحلي (العريش / القنطرة)، حيث أسفر الحادث عن مصرع سائق مركبة (التوكتوك) وإصابة 5 آخرين بكسور وجروح متفرقة فى الجسد.
وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى بئر العبد المركزي، وأخطرت الجهات المعنية للتحقيق في الحادث.