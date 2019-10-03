تعرف على ترتيب مجموعات الدوري الأوروبي بعد نهاية الجولة الثانية

أقيمت اليوم 24 مباريات في الجولة الثانية بدور المجموعات من الدوري الأوروبي، وكانت أبرزها لقاء بشكتاش مع ولفرهامبتون الإنجليزي والتي انتهت بفوز الأخير بهدف دون رد وذلك بمشاركة النني المحترف ضمن صفوف الفريق التركي، إضافة إلى فشل مانشستر يونايتد في تحقيق الفوز على الكمار الهولندي.



التعادل جعل مانشستر يونايتد ثانيًا فى المجموعة برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن المتصدر بارتيزان بلجراد الصربي الذي تغلب فى وقت سابق اليوم على استانا بطل كازاخستان بهدفين مقابل هدف، فيما يحتل الكمار المركز الثالث برصيد نقطتين.



كما حقق فريق أرسنال الإنجليزي، فوزا كبيرا على ضيفه ستاندر دو لياج البلجيكي برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على ملعب "الإمارات" بالعاصمة الإنجليزية "لندن".



الفوز رفع رصيد أرسنال إلى ست نقاط في صدارة ترتيب المجموعة السادسة للمسابقة الأوروبية، بينما توقف رصيد الفريق البلجيكي عند ثلاث نقاط في المركز الثاني.



وفيما يلي نرصد لكم ترتيب جميع المجموعات بعد نهاية الجولة الثانية من الدوري الأوروبي على النحو التالي:

