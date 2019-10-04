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رياضة

7 لاعبين من الأهلي خارج مواجهة أسوان بالدوري

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 11:44 ص
صالح جمعة
صالح جمعة
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عبدالحكيم ابو عليم
قاد شعيب سيكوك، محلل الأداء بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مران اللاعبين الغائبين عن مباراة أسوان صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

وشارك في المران سبعة لاعبين هم : علي لطفي، أحمد طارق سليمان، سعد سمير، حسين السيد، صالح جمعة، محمد محمود، عمار حمدي.

واشتمل المران على فقرة بدنية في الجيم وفقرة للتصويب على المرمى وانتهى بتقسيمة مصغرة بين اللاعبين.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في أسوان بعدما سافر الفريق صباح اليوم الجمعة استعدادا لمواجهة أسوان في الجولة الثالثة من منافسات الدوري الممتاز والمحدد لها غدا.
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