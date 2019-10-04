بعروض أزياء عارية.. حفيدة نادية لطفي الهولندية تثير الجدل

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي طوال الأيام الماضية صورة لفتاة ادعوا أنها حفيدة نادية لطفي، فملامحها الجميلة تشبه إلى حد كبير الفنانة الجميلة حتى وصفوها بـ «توأم نادية لطفي».





عشرات التعليقات والصور حبا في جمال الحفيدة الجميلة الشبيهة بجدتها، ولكن كل ذلك ليس إلا ادعاءات غير حقيقية فلا يجمعهما إلا الشبه فقط، فحفيدة نادية لطفي الوحيدة هي سلمى البشاري من ابنها الوحيد أحمد عادل البشاري.





تتبع «صدى البلد» المصدر الأصلي لهذه الصورة والتي تم نشرها على موقع الصور إنستجرام قبل أربعة أيام، للعلامة التجارية العالمية توب شوب topshop، وهي صورة من المجموعة الشتوية الجديدة، ظهرت فيها الفتاة الشبيهة بنادية لطفي بجوار عارضة أخرى.





أما الفتاة فى الاعلان ليست حفيدة نادية لطفي كما ادعى البعض، ويرصد «صدى البلد» أبرز المعلومات عنها فهي عارضة أزياء هولندية تدعى روز أبيلز من بورميريند، واسمها بالكامل روز ياسمين أبيلز، وهي من مواليد 23 سبتمبر عام 1999، وتبلغ حاليا 20 عاما.



جمالها اللافت وجسدها المتناسق رشحها بقوة لدخول مجال عرض الأزياء في طفولتها، فشاركت في أول عرض أزياء لها وهي في الرابعة عشر من عمرها في عام 2013 وكانت وجه حصري لشركة برادا العالمية.





صعدت خلال ثلاث سنوات بسرعة الصاروخ، حيث عرضت عليها الكثير من الشركات العالمية عروض مغرية ليتعاقدوا معها بعد انتهاء عقد برادا، ولكن بسبب صغر سنها اقتصر عرضها للأزياء للأقل من 16 عاما.





وقع على روز الاختيار لتصبح الوجه الدعائي كعارضة "موديل" لعدد من شركات الأزياء، والعطور، والأحذية والساعات مثل: Chloé، Louis Vuitton، Céline، Versace، top shop، Gucci، وعملت أيضا كعارضة بالعلامة التجارية العالمية توب شوب ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية.



أثارت روز الجدل بجرأتها غير المألوفة مقارنة لسنها الصغير، حيث شاركت في عدة عروض للأزياء الداخلية، ومنها فستان شيفون باللون الأزرق الفاتح وهي عارية.



