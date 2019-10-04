ضبط 7 قضايا هجرة غير شرعية و5 قضايا تهريب خلال 24 ساعة

شنت أجهزة وزارة الداخلية حملات أمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.



وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، بينها 5 قضايا تهريب ضبط خلالها ( ملابس أجنبية الصنع – هواتف محمولة– كمية من شرائط الحرير) بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى فى تلك القضايا (482,138– أربعمائة وإثنين وثمانون ألفًا ومائة وثمانية وثلاثون جنيهًا).



كما تم ضبط 33 قضية (مزاولة مهنة بدون تصريح ، محاولة صعود باخرة بدون تصريح ، دخول دائرة جمركية ، عدم حمل تحقيق شخصية، سلاح أبيض ، مخالفات السائقين، إنتهاء فترة التصريح، مخالفات مسطح مائى، وضبط عدد 1021 مخالفة مرورية متنوعة، وتنفيذ 237 حكم قضائى متنوع، و7 قضايا فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية، تزوير المستندات" ضبط عدد (7) قضايا متنوعة .



تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها ومكافحة الأنشطة الإجرامية.