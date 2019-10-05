لطفى لبيب أبرزهم.. أبطال حرب أكتوبر المجيدة من أبناء بني سويف.. اللواء أحمد زكي عابدين أول ضابط مصرى عبر قناة السويس بعد نكسة 67.. والرائد غريب عبد التواب واجه دبابات العدو بمفرده

لطفى لبيب أحد جنود أولى الكتائب التي عبرت قناة السويس

الشهيد نور الدين عبد العزيز أسر كتيبة إسرائيلية مدرعة

احمد زكى بدر قائد مجموعة إغلاق مواسير النابالم فى حرب أكتوبر









شارك أبناء محافظة بنى سويف كغيرهم من أبناء محافظات الجمهورية، بتقديم دمائهم فى حرب أكتوبر المجيدة، للدفاع عن أرض الوطن، لرفع راية العزة والكرامة لمن بعدهم "ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر".





لطفي لبيب

ومن أبرز الفنانين من أبناء محافظة بني سويف هو الفنان "لطفي لبيب "فبعد تخرجه في المعهد العالي للفنون المسرحية التحق بالتجنيد بالقوات المسلحة عام 1970 بالجيش الثالث الميداني بإدارة الشؤون المعنوية، وكانت مهمته تجميع الجنود الشاردين بعد النكسة، وكانت كتيبته من أولى الكتائب التي عبرت قناة السويس يوم السادس من أكتوبر، وقام بتأليف كتاب يحمل عنوان "الكتيبة 26" يحكي فيه عن تجربته الشخصية خلال حرب أكتوبر من سبتمبر 1973م وحتى فبراير 1974م وقد كتبه بعد انتهاء حرب أكتوبر بعامين أي في عام 1975.





اللواء أحمد زكي عابدين

تخرج فالكلية الفنية العسكرية وعمل ضابطًا مهندسًا بـ القوات المسلحة المصرية، ويعد زكي عابدين هو أول ضابط مصرى عبر قناة السويس بعد هزيمة 5 يونيو بشهرين وشارك فى تنفيذ 150 عملية فى حرب الاستنزاف وكان قائدا لمجموعة إغلاق مواسير النابالم فى حرب اكتوبر 73 .





وتولى قيادة سلاح المهندسين العسكريين من 1995 إلى 1997. وعين رئيسًا للهيئة الهندسية للقوات المسلحة بين 1997 و2000. تولى منصب الملحق العسكري في السفارة المصرية بين 1993 و1995. وتولى رئاسة الجهاز المركزي للتعمير، ورئيسًا للهيئة العامة لتعاونيات البناء والاسكان.





كما عين عابدين، وزير التنمية المحلية المصري السابق في حكومة هشام قنديل في عهد رئيس الجمهورية السابق محمد مرسي، ومحافظ كفر الشيخ سابقًا في عهد رئيس الجمهورية السابق حسني مبارك خلفًا للمحافظ صلاح الدين سلامة وذلك منذ عام 2008، ومحافظ بني سويف السابق بقرار من رئيس الجمهورية حسني مبارك عام 2006 خلفًا للدكتور محمد أنس جعفر.





أما عن أبرز شهداء بنى سويف، الذين ضحوا بحياتهم فى حرب أكتوبر الشهيد الرائد غريب عبد التواب، والذي ولد بمدينة الواسطى شمال محافظة بنى سويف، فى عام 1948، وتخرج فى الكلية الحربية عام 1968، وتمت ترقيته إلى رتبة نقيب وعين قائدا لسرية صاعقة.





وغريب عبد التواب مقاتل مصري وأحد أبطال حرب أكتوبر، وهو أحد ضباط المشاه الذين واجهوا الدبابات الإسرائيلية بأجسادهم. حاصل على وسام نجمة سيناء. ولد الرائد (غريب عبد التواب أحمد عبد البارى) الواسطى بمحافظة بنى سويف في عام 1948.





وعبر الشهيد فى طليعة الأبطال الذين عبروا قناة السويس، ووطئت أقدامهم الشاطئ الشرقى للقناة و تسلقوا الساتر الترابى ليشاركوا فى رفع العلم المصرى على الضفة الشرقية للقناة، حيث تصدى وفرقته لمجموعة من الدبابات الإسرائيلية التي هاجمت القوات المصرية، واستطاعوا إسقاط عدد كبير منهم.





ولقى الشهيد ربه أثناء محاولته تفجير إحدى الدبابات، بعد فتحه برجها وإلقاء القنبلة داخلها، ليواجه وابلا من الرصاص تجاهه من قبل بعض الجنود الإسرائيليين، وتكريمًا لذكرى الشهيد، أطلق اسمه على إحدى المدارس الثانوية بمدينة الواسطى.





وثانى شهداء محافظة بنى سويف فى حرب أكتوبر المجيدة، العميد شهيد أركان حرب نور الدين عبد العزيز، قائد أحد ألوية المدرعات، وانطلق بقواته ليهاجم مسافة 12 كم فى سيناء ناحية ممر متلا الموعود، واشتبك مع العدو الإسرائيلى فى معركتين كبيرتين، وتمكن من أسر كتيبة إسرائيلية مدرعة، ثم ركز العدو نيران مدفعيته على موقع اللواء المدرع حتى استشهاده، وأطلق اسمه على إحدى المدارس الثانوية العسكرية بالمحافظة.





فيما قدمت محافظة بنى سويف الشهيد مؤمن أحمد عياد، طيار بالقوات الجوية برتبة رائد، قاد سربًا مقاتلًا فى حرب أكتوبر 1973 ونال شرف الشهادة، وهو من مواليد إهناسيا الخضراء مركز بني سويف .





وكذلك اللواء مهندس جمال محمود عبد اللطيف، كان دوره بطولى فى معركة النصر فى أكتوبر عام 1973، واختير بعد تحرير الكويت لإزالة الألغام الكثيفة التى زرعها صدام حسين بالمنطقة، واستشهد أثناء عمله سنة 1991، وتحدثت صحافة الكويت عن شجاعته وشهامته.





الشهيد عبد العليم على موسى

كما قدمت محافظة بني سويف الشهيد عبد العليم على موسى ابن قرية أبو سليم التابعة لمركز بني سويف والذي استشهد فى حرب اكتوبر المجيدةمن ابناء قرية أبو سليم وتم اطلاق اسمه على المدرسة الإعدادية المشتركة تخليدا لدوره البطولي فى الحرب.





الشهيد مختار شيبة أحمد عمار





كما قدمت المحافظة الشهيد مختار شيبة أحمد عمار والذي استشهد في حرب أكتوبر عام 1973, وكان يعمل مدرسًا بالتربية والتعليم حتى تجنيده, وولد بقرية بني عفان مركز بني سويف.





الشهيد المجهول عبد الكريم محمد محمد الشيمي

وهو من مواليد ١٩٤٤ محافظة بني سويف مركز سمسطا قرية كوم النور وكان والد الشهيد رحمه الله شيخ بلد وشهرته الشيخ عباده الشيمي وعمه "شيخ عمود " بالجامع الازهر وتركها لكي يفيد اهل القريه بعلمه وكان أول إمام للمسجد الكبير بالقرية وتم تعيينه مأذون شرعي للقرية إلي أن توفاه الله.



