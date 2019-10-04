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أخبار العالم

ترامب: لن أربط مسألة بايدن باتفاق التجارة مع الصين

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 06:02 م
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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رويترز
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إنه لن يربط اتفاقا للتجارة طال انتظاره مع الصين برغبته المعلنة في أن تجري بكين تحقيقا بشأن نائب الرئيس السابق جو بايدن، وهو منافس محتمل له في انتخابات الرئاسة الأمريكية في 2020.

وحث ترامب، وهو جمهوري، أمس الخميس الصين على إجراء تحقيق بشأن بايدن، وهو ديمقراطي، مثيرا قلقا بأنه يدعو مجددا إلى تدخل أجنبي في انتخابات أمريكية.

ونشر ترامب الأسبوع الماضي نص مكالمة هاتفية طلب فيها من رئيس أوكرانيا إجراء تحقيق بشأن أنشطة لبايدن وابنه هانتر.
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