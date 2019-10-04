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رياضة

تدريبات منفردة لـ محمد حسن بـ الزمالك

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 06:11 م
محمد حسن
محمد حسن
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منتصر الرفاعى - ملك موسى
أدى محمد حسن لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم تدريبات منفردة بالجري حول الملعب.

ويخضع محمد حسن لبرنامج تأهيلي تمهيدا لعودته للملاعب بسبب الإصابة.

ويستعد الزمالك لمواجهة إف سي مصر الأحد المقبل في الجولة الثالثة للدوري الممتاز، علما بأن الفريق حقق الفوز على المقاصة بهدف نظيف في الجولة الثانية.
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