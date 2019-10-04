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رياضة

بشرى سارة لجماهير الزمالك بشأن مباراة إف سي مصر

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 06:18 م
مصطفى فتحى
مصطفى فتحى
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منتصر الرفاعى - ملك موسى
حرص الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك على متابعة مشاركة مصطفى فتحي لاعب وسط الفريق، في التدريبات بعد تعافيه من الإصابة، حيث شارك فتحي في التدريبات كاملة.

وحرص ميتشو على متابعة حالة فتحي ومدى جاهزيته وظهر اللاعب في حالة طيبة الفترة المقبلة.

وأكد المدير الفني للزمالك في جلسة قصيرة مع فتحي أهمية جاهزيته الفترة المقبلة من أجل المشاركة واستفادة الزمالك من جهوده وعليه أن يسير خطوة بخطوة للوصول إلى أعلى المراحل والمستويات الفنية والبدنية.

ويستعد الزمالك لمواجهة إف سي مصر الأحد المقبل في الجولة الثالثة للدوري الممتاز، علما بأن الفريق حقق الفوز على المقاصة بهدف نظيف في الجولة الثانية.
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