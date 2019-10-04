للتوعية بسرطان الثدي .. أحدث إطلالة لـ ميريام فارس

شاركت ميريام فارس صورة جديدة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة جميلة ورقيقة.



وعلقت على الصورة ""الاكتشاف المبكر يمكن أن يحدث فرقًا" # أكتوبر هو شهر الشهر # الوعي ، لا تتردد في إجراء الاختبار أو مشاركة التوعية مع عائلتك وأحبائك شهر اكتوبر هو شهر التوعية من # سرطان_الثدي ، وهي حملة طرح العلاج. نسبة الشفاء".



وظهرت ميريام بـ فستان أبيض كب وبأكمام تل، وكشفت الإطلالة عن رشاقتها ولم تتكلف فى وضع الميكب واكتفت بالوان الترابية التي تناسب بشرتها البرونزية وأبرزت جمال عينيها بالماسكرا والايلاينر مع أحمر شفاه باللون الروز.



واختارت مجموعة مميزة من الإكسسورات الانيقة فإرتدت قلادة ذهبية ومجموعة من الأساور وبعض الخواتم المناسبة لإطلالتها، واعتمدت على رفع شعرها الكيرلي بشكل جذاب وأنيق.