Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

للتوعية بسرطان الثدي .. أحدث إطلالة لـ ميريام فارس

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 07:24 م
صدى البلد
Advertisements
قسم المرأه
شاركت ميريام فارس صورة جديدة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة جميلة ورقيقة.

وعلقت على الصورة ""الاكتشاف المبكر يمكن أن يحدث فرقًا" # أكتوبر هو شهر الشهر # الوعي ، لا تتردد في إجراء الاختبار أو مشاركة التوعية مع عائلتك وأحبائك شهر اكتوبر هو شهر التوعية من # سرطان_الثدي ، وهي حملة طرح العلاج. نسبة الشفاء".

وظهرت ميريام بـ فستان أبيض كب وبأكمام تل، وكشفت الإطلالة عن رشاقتها ولم تتكلف فى وضع الميكب واكتفت بالوان الترابية التي تناسب بشرتها البرونزية وأبرزت جمال عينيها بالماسكرا والايلاينر مع أحمر شفاه باللون الروز.

واختارت مجموعة مميزة من الإكسسورات الانيقة فإرتدت قلادة ذهبية ومجموعة من الأساور وبعض الخواتم المناسبة لإطلالتها، واعتمدت على رفع شعرها الكيرلي بشكل جذاب وأنيق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أول ظهور لها فى الجونة.. أيتن عامر تتألق على الريد كاربد

هنا شيحة ويسرا اللوزي أبرزهن.. نجمات تألقن بالأبيض في مهرجان الجونة السينمائي

بإطلالة جذابة... ميريام فارس تبهر متابعيها

بإطلالة جذابة.. منة فضالي تنافس نجمات مهرجان الجونة

بملابس جريئة ..شاهد.. أحدث إطلالة لـ هيفاء وهبي

يقبرني الأزرق.. هيفاء وهبي بـ اطلالة عصرية

ترشيحاتنا

كلوب عن فيديو مدرب سالزبورج: سأغادر ليفربول لو حدث ذلك

تحرك عاجل من البرلمان تجاه كارثة سمكة خطيرة تسبب الوفاة

حكم مفاجأة لإدارة مباراة الزمالك وإف سي مصر في الدوري

معلم يقتل ثُعبانا يتجول في مدرسة اعدادية بنجع حمادي لإنقاذ الطلاب.. صور

أول رد فعل لـ طارق حامد بعد خناقة مباراة مصر المقاصة وطرده

مجد القاسم: اتحبست بسبب دولارات مزورة مع أول زيارة لمصر.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أم قاسية القلب تستبدل طفلتها الرضيعة بسيارة مستعملة.. تفاصيل محزنة

صدمة.. سائحة تضطر لحمل ذراعها المقطوعة إلى سيارة إسعاف بعد حادث مروع

فستان جريء .. صبا مبارك تخطف الأنظار بإطلالة أنثوية