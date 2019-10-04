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رياضة

بدون ظهير أيسر وكورتوا.. قائمة ريال مدريد لمباراة غرناطة في الليجا

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 08:33 م
ريال مدريد
ريال مدريد
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إسماعيل محمود
أعلن الفرنسي زين الدين زيدان ، المدير الفني لنادي ريال مدريد ، قائمة فريقه ، وذلك لملاقاة نظيره نادي غرناطة ، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

وشهدت القائمة التي ضمت 19 لاعبًا ، غياب البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى الميرنجي ، كما شهدت أيضًا عدم وجود أي ظهير أيسر لإصابة البرازيلي مارسيلو والفرنسي ميندي ، والإسباني ناتشو .

وجاءت القائمة كالآتي:

في حراسة المرمى: أريولا - ألتوبي - بيلمان.

خط الدفاع: سيرجيو راموس- داني كارفخال - رافاييل فاران - إيدير ميلياتاو - أودريازولا.

خط الوسط: توني كروس - لوكا مودريتش - كاسميرو - فالفيردي - جيمس رودريجز - فرانشيسكو إيسكو.

خط الهجوم: كريم بنزيما - جاريث بيل - إيدين هازارد - لوكا يوفيتش - رودريجو .

وتقام المباراة غدًا في الرابعة عصرًا ، على ملعب سانتياجو برنابيو ، حيث يتصدر ريال مدريد الليجا برصيد 15 نقطة ، بينما يحتل غرناطة المركز الثاني برصيد 14 نقطة.
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