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رياضة

سجلا هدفين.. لاعبا الأهلي يخطفان الأنظار فى مباراة سموحة وإنبي.. فيديو

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 09:10 م
جانب من لقاء اليوم
جانب من لقاء اليوم
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حسن العمدة
انتهت أحداث الشوط الأول بين فريقي سموحة وإنبي بالتعادل بهدف لكل منهما، فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليا علي ملعب الإسكندرية فى الجولة الثالثة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وافتتح سموحة التهديف فى الدقيقة 19 عن طريق ناصر ماهر المعار من النادي الأهلي من تسديدة متقنة داخل منطقة الجزاء.

وأدرك إنبي هدف التعادل فى الدقيقة 43 عن طريق محمد شريف المعار من النادي الأهلي من ركلة جزاء.

ويحتل إنبي فى المركز السابع عشر برصيد نقطة، بينما يحتل سموحة فى المركز الثالث عشر برصيد نقطة.
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