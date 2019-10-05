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محافظات

امنعه فورا.. اللبن قد يؤدي إلى موت القطط

السبت 05/أكتوبر/2019 - 06:01 ص
مخاطر اللين على القطط
مخاطر اللين على القطط
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عبد العزيز جمال
مخاطر اللبن على القطط لا يعلمها الكثير، فالعديد من مربي القطط أو الناس بشكل عام يعتقدون أن أسطورة الحليب هو أفضل غذاء للقطط ، ولكن على العكس يؤثر بالسلب عليها.

وكشفت مديرية الطب البيطري بالقاهرة عن مخاطر إعطاء اللبن على القطط لأن الجهاز الهضمي للقطة لا يستطيع تحمل اللاكتوز الموجود باللبن ويسبب مشاكل معوية مثل القئ والاسهال.

وأكدت أن الحليب لا يحتوي على عناصر غذائية أساسية تحتاجها القطط من اجل النمو ، لذلك فإن هناك مخاطر لـ اللبن على القطط .

هل اللبن ضار بالقطط ؟
ومن بين مخاطر اللبن على القطط تناول الكثير من اللبن يعمل على فقد شهيتهم للحوم مما يسبب أمراض نقص التغذية.

وأوضحت أن معظم القطط تفتقر إلى إنزيم اللاكتيز الذي يساعد على هضم اللاكتوز، ويختلط بماء الأمعاء، لأنه ببساطة لا يمكن أن يمر بسهولة جدا من خلال جدار الأمعاء الى مجرى الدم.

مخاطر اللبن على القطط ، لن يتسبب فقط بالإسهال بل إنه يقود إلى الموت البطيء بسبب الجوع في حال كان نظامها الغذائي غير مدعم.

كما أن نسبة الكازيين (البروتين الرئيسي في الحليب) إلى مصل اللبن (whey) في حليب الأبقار ليست قريبة من النسبة الكافية لدعم نمو الهررة الصغيرة.
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