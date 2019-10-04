الأهلي يهزم أصحاب الجياد في دورى المرتبط لكرة السلة

حقق الفريق الأول لرجال كرة السلة بالنادي الأهلي، بقيادة مديره الفني أشرف توفيق، فوزًا علي حساب نظيره أصحاب الجياد، بنتيجة 91 - 49، في إطار الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة لبطولة دوري المرتبط.



أقيم اللقاء اليوم الجمعة على صالة نادي سموحة بالإسكندرية، كما فاز مرتبط الأهلي تحت 18 سنة على نظيره "الجياد" بنتيجة 73 - 40، في اللقاء الذي سبق مباراة الرجال.



ويلعب الفريقان في إطار المجموعة الرابعة مع فريقي "أصحاب الجياد - سبورتنج".

