Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الأهلي يهزم أصحاب الجياد في دورى المرتبط لكرة السلة

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 11:46 م
صدى البلد
Advertisements
عبد الحكيم ابو علم
حقق الفريق الأول لرجال كرة السلة بالنادي الأهلي، بقيادة مديره الفني أشرف توفيق، فوزًا علي حساب نظيره أصحاب الجياد، بنتيجة 91 - 49، في إطار الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة لبطولة دوري المرتبط.

أقيم اللقاء اليوم الجمعة على صالة نادي سموحة بالإسكندرية، كما فاز مرتبط الأهلي تحت 18 سنة على نظيره "الجياد" بنتيجة 73 - 40، في اللقاء الذي سبق مباراة الرجال.

ويلعب الفريقان في إطار المجموعة الرابعة مع فريقي "أصحاب الجياد - سبورتنج".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رجال سلة الأهلي يفوز على أصحاب الجياد وديًا

اخبار الاهلى اليوم 23 - 9 - 2019.. أول تعليق من فايلر بعد فوز الأهلي على سموحة ومشادة سيد عبد الحفيظ مع حكم المباراة

رجال السلة بالأهلي يواجه أصحاب الجياد في دوري المرتبط

ترشيحاتنا

سكاي نيوز: مصر تطالب بطرف دولي رابع كوسيط في أزمة سد النهضة

شيكو: الأكل أهم حاجة في حياتي.. ولكن قدرت اخس 40 كيلو

محظوظة اتجوزتي وحش الشاشة.. رانيا فريد شوقي تكشف سرا عن والدتها

الربع جنيه نجيب بيه برسيم ليكم في تركيا.. سيدة مصرية تقصف جبهة مذيع قناة مكملين

لأول مرة.. السعودية تسمح للنساء بالإقامة في الفنادق دون محرم.. تفاصيل

رسميا.. الجزيرة الإماراتي يعلن مدة غياب كينو عن الملاعب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة ساحرة.. ريم البارودي تبرز أنوثتها في أحدث ظهور

فستان سيلفر.. إنجلينا جولي بإطلالة ناعمة في العرض الأول لـ Maleficent

اتقتلت وهي نايمة.. رصاصة طائشة تودي بحياة مراهقة في سريرها