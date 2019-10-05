منتخب مصر يخسر من كندا 3-2 في بطولة العالم للكرة الطائرة باليابان

خسر منتخب مصر للكرة الطائرة من نظيره الكندي بثلاثة أشواط مقابل اثنين في المباراة التي جمعتهما فجر اليوم /السبت/في الجولة الرابعة ببطولة كأس العالم والمقامة في اليابان حتى 15 مِن شهر أكتوبر الجاري.



وقدم منتخب مصر مباراة كبيرة وخسر بصعوبة ،ونجح المنتخب الكندي في الفوز بالشوطين الأول والثاني بنتيجة 27/25،وانتفض منتخب مصر وحقق الفوز في الشوطين الثالث والرابع بنتيجة 25-16 و25-22،غير أن منتخب كندا تمكن من الفوز بالشوط الخامس والأخير بنتيجة 15-9.

وكان منتخب مصر قد فاز في الجولتين الأولى والثانية على منتخبي استراليا وايران قبل ان يخسر في الجولة الثالثة من منتخب البرازيل،ومن المنتظر ان يواجه منتخب مصر نظيره الروسي فجر غد الأحد في خامس مواجهاته في كأس العالم باليابان.