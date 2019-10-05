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في يومهم العالمي.. لميس سلامة: لابد أن يتحلى المعلم بالتواضع أمام طلابه..فيديو

السبت 05/أكتوبر/2019 - 08:49 ص
الإعلامية لميس سلامة
الإعلامية لميس سلامة
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ندى فتح الله
قالت الإعلامية لميس سلامة، إن دور المعلم مهم جدًا في العملية التعليمية، ويؤثر على الشعب بأكمله وليس على الطلاب فقط.

وأوضحت لميس سلامة، خلال تقديمها لبرنامج"صباح البلد" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد" اليوم السبت، أن المعلم لديه القدرة على التأثير الإيجابي على الطلاب، وتحفيزهم للنجاح، كما أنه يسعى ورائهم لجعلهم أكثر تميزًا.

وأشارت لميس سلامة إلى أن هناك الكثير من المعلمين يصبحون قدوة حقيقية لطلابهم.

وأكدت لميس سلامة أنه لابد أن يتحلى المعلم بالتواضع أمام طلابه، وأن يخلق بيئة دراسية مناسبة لهم، لترغيب الطلاب في المواد الدراسية.
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