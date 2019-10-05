Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

الرادار يضبط 2000 سيارة.. الداخلية: ضبط 6057 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

السبت 05/أكتوبر/2019 - 01:27 م
ضبط 6057 مخالفة مرورية
ضبط 6057 مخالفة مرورية
Advertisements
أحمد مهدي
واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية بجميع الطرق والمحاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 6057 مخالفة مرورية متنوعة.

تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية وتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على جميع الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق، استكملت الإدارة العامة للمرور بإشراف اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية مدير الادارة العامة للمرور، توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 6057 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 2058 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و240 مخالفة السير بدون ترخيص "قيادة وتسيير"، و9 دراجات نارية مخالفة، و66 مخالفة شروط الترخيص، و54 مخالفة "موقف عشوائى"، و22 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضبط أكثر من 5 آلاف مخالفة مرورية متنوعة

ضبط أكثر من 3 آلاف مخالفة مرورية متنوعة

44 سائقا تحت تأثير المخدرات.. الداخلية: ضبط 5357 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

ضبط أكثر من 5 آلاف مخالفة مرورية متنوعة

الرادار يسجل 2197 سيارة.. وضبط 6 آلاف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

ضبط أكثر من 5 آلاف مخالفة مرورية متنوعة

ترشيحاتنا

في عيد ميلادها.. تعرف على سن بشرى الحقيقي

مفاجأة... محمد النني يقترب من الرحيل عن بشكتاش لهذا السبب

احذر .. فعل شائع يحرمك من سمعك وبصرك ويعرضك للعنة الله

إلزامهم بـ ١٧ مليون جنيه.. المشدد 10 سنوات لـ ٥ متهمين في قضية أحداث مجلس الوزراء

خالد جلال : هذا اللاعب وراء خسارة الزمالك لقب الدوري الموسم الماضي .. فيديو

على الموضة وأنيقة .. 20 صورة تكشف أناقة بشرى فى عيد ميلادها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تونس تتنخب برلمانها.. مراقبة: العملية الانتخابية في القاهرة تسير بشكل مثالي دون ملاحظات

نانسي عجرم وأحلام تتألقان بإطلالات من ديور.. أيهما أجمل ؟

عمرو دياب يتألق في حفله بالأردن .. صور