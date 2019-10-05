الرادار يضبط 2000 سيارة.. الداخلية: ضبط 6057 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية بجميع الطرق والمحاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 6057 مخالفة مرورية متنوعة.



تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية وتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على جميع الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق، استكملت الإدارة العامة للمرور بإشراف اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية مدير الادارة العامة للمرور، توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.



أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 6057 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 2058 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و240 مخالفة السير بدون ترخيص "قيادة وتسيير"، و9 دراجات نارية مخالفة، و66 مخالفة شروط الترخيص، و54 مخالفة "موقف عشوائى"، و22 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

