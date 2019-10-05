تعرف على 5 إحصائيات قبل مباراة ليفربول وليستر سيتي بالدوري الإنجليزي

يستضيف فريق ليفربول بقيادة الدولي المصري محمد صلاح، نظيره ليستر سيتي اليوم، السبت، على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الثامنة، من بطولة الدوري الإنجليزي "بريميرليج".





ويستعرض "صدى البلد" أبرز الحقائق قبل بداية المباراة :





- لم يخسر ليفربول على أرضه أمام ليستر سيتي في 8 مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز حيث فاز 6 مباريات وتعادل في مباراتين، وذلك منذ خسارته عام 2000 بنتيجة 0-2.





- لم ينجح ليستر سيتي في تجنب الهزيمة في لقائين متتاليين ضد ليفربول بالدوري الإنجليزي الممتاز منذ سلسلة ال 7 مباريات متتالية بين عام 1996 وعام 2000.





- سلسلة ليفربول بالانتصارات المتتالية الحالية برصيد 16 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز وهي ثاني أطول سلسلة في تاريخ الدوري بعد سلسلة مانشستر سيتي برصيد 18 مباراة بين شهري أغسطس وسبتمبر عام 2017.





- لم يخسر ليفربول في آخر 43 مباراة على أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز حيث فاز في 33 مباراة وتعادل في 10 مباريات، وهي أطول سلسلة حالية بين فرق الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى ، وثاني أطول سلسلة لليفربول في الدوري بعد سلسلة 63 مباراة والتي حققها بين عام 1978 وعام 1980، والتي انتهت آنذاك على يد ليستر سيتي.





- منذ تسلم براندن رودجرز قيادة فريق ليستر سيتي حقق رقم قياسي بفريقه بكونهم ثالث أكثر فريق تحقيق للنقاط برصيد 31 نقطة بعد فريق ليفربول الذى حقق 49 نقطة ومانشستر سيتي 46 نقطة.