Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تعرف على 5 إحصائيات قبل مباراة ليفربول وليستر سيتي بالدوري الإنجليزي

السبت 05/أكتوبر/2019 - 01:46 م
مباراة ليفربول وليستر
مباراة ليفربول وليستر سيتي - لقطة أرشيفية
Advertisements
القسم الرياضي
يستضيف فريق ليفربول بقيادة الدولي المصري محمد صلاح، نظيره ليستر سيتي اليوم، السبت، على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الثامنة، من بطولة الدوري الإنجليزي "بريميرليج".

ويستعرض "صدى البلد" أبرز الحقائق قبل بداية المباراة :

- لم يخسر ليفربول على أرضه أمام ليستر سيتي في 8 مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز حيث فاز 6 مباريات وتعادل في مباراتين، وذلك منذ خسارته عام 2000 بنتيجة 0-2.

- لم ينجح ليستر سيتي في تجنب الهزيمة في لقائين متتاليين ضد ليفربول بالدوري الإنجليزي الممتاز منذ سلسلة ال 7 مباريات متتالية بين عام 1996 وعام 2000.

- سلسلة ليفربول بالانتصارات المتتالية الحالية برصيد 16 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز وهي ثاني أطول سلسلة في تاريخ الدوري بعد سلسلة مانشستر سيتي برصيد 18 مباراة بين شهري أغسطس وسبتمبر عام 2017.

- لم يخسر ليفربول في آخر 43 مباراة على أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز حيث فاز في 33 مباراة وتعادل في 10 مباريات، وهي أطول سلسلة حالية بين فرق الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى ، وثاني أطول سلسلة لليفربول في الدوري بعد سلسلة 63 مباراة والتي حققها بين عام 1978 وعام 1980، والتي انتهت آنذاك على يد ليستر سيتي.

- منذ تسلم براندن رودجرز قيادة فريق ليستر سيتي حقق رقم قياسي بفريقه بكونهم ثالث أكثر فريق تحقيق للنقاط برصيد 31 نقطة بعد فريق ليفربول الذى حقق 49 نقطة ومانشستر سيتي 46 نقطة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بث مباشر .. مشاهدة مباراة تشيلسي وليستر سيتي اليوم 18-8-2019 في الدوري الإنجليزي

ساديو ماني يحقق رقما قياسيا لأول مرة في تاريخ الدوري الإنجليزي

صدمة لـ جوارديولا.. الاتحاد الإنجليزي يعلن المرشحين لـ جائزة أفضل مدرب

موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

بث مباشر.. مباراة ليفربول وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

ترشيحاتنا

احذر .. فعل شائع يحرمك من سمعك وبصرك ويعرضك للعنة الله

بث مباشر .. مشاهدة مباراة الأهلي وأسوان الدوري المصري

للمرة الثالثة..إحالة محافظ المنوفية وآخر لمحاكمة عاجلة لاتهامهما بغسيل أموال

تعليقات صادمة من الجمهور على بيع الزمالك لـ جنش

خالد جلال : هذا اللاعب وراء خسارة الزمالك لقب الدوري الموسم الماضي .. فيديو

كم دبابة دمرها الجيش المصرى فى حرب أكتوبر؟.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تونس تتنخب برلمانها.. مراقبة: العملية الانتخابية في القاهرة تسير بشكل مثالي دون ملاحظات

نانسي عجرم وأحلام تتألقان بإطلالات من ديور.. أيهما أجمل ؟

عمرو دياب يتألق في حفله بالأردن .. صور