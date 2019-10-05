في ذكرى نصر أكتوبر.. الملك سلمان لـ الرئيس السيسي: تمنياتنا بدوام التقدم لمصر

هنأ الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين، والأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، مصر قيادة وشعبا بذكرى انتصارات حرب أكتوبر.



وتمنى الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين، دوام التقدم والازدهار لمصر، وذلك في برقية تهنئته المرسلة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وأعرب الملك سلمان باسمه وباسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيق اطراد والازدهار.



كما هنأ الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، المصريين قيادة وحكومة وشعبا بذكرى انتصار أكتوبر، من خلال برقية أرسلها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وعبَّر ولي العهد السعودي، في برقية التهنئة، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.