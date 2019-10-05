كهربا يتلقى بشرى سارة قبل مواجهة تونديلا في الدوري البرتغالي

عاد الدولي المصري محمود عبدالمنعم كهربا لقائمة فريق أفيس، استعدادا لمواجهة تونديلا، اليوم، السبت، في تمام الرابعة عصرا، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري البرتغالي.



وكان كهربا غاب عن قائمة أفيس آخر مباراتين، أمام باكوس فيريرا، وسبورتنج لشبونة، بسبب معاناته من إصابة في الكاحل.



وانضم كهربا لـ أفيس البرتغالي خلال الصيف الماضي، في صفقة انتقال حر، رغم عقده الممتد مع الزمالك لثلاث سنوات مقبلة.



ويحتل فريق أفيس المركز الـ18 والأخير في جدول ترتيب الدوي البرتغالي برصيد 3 نقاط.