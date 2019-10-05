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حوادث

رئيس الدستورية يشيد بدعم الرئاسة للاحتفال باليوبيل الذهبى للمحكمة

السبت 05/أكتوبر/2019 - 03:04 م
الدستورية العليا
الدستورية العليا
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محمد زهير
أكد المستشار الدكتور حمدان فهمى، رئيس المكتب الفني للمحكمة الدستورية العليا أن الرئيس عبدالفتاح السيسى دائما يوجه بدعم السلطة القضائية فى أداء عملها وإعلاء القانون والحفاظ على الحقوق للمواطنين وللدولة.

وأضاف أن المستشار سعيد مرعى رئيس المحكمة أشاد في اجتماع الجمعية العامة للمحكمة بالدور المتميز الذى تقوم به رئاسة الجمهورية في سبيل الإعداد للاحتفال باليوبيل الذهبى للقضاء الدستورى المصرى، ودعمها المتواصل لاستقلال القضاء ورفعة شأنه، حرصًا على سرعة الفصل في القضايا.

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