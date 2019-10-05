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أخبار البلد

الفجر توضح ملابسات إغلاق فيسبوك لصفحاتها.. المؤسسة ترد على اتهامات التلاعب والتضليل

السبت 05/أكتوبر/2019 - 03:11 م
الفجر
الفجر
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قسم الإعلام
أوضحت مؤسسة الفجر، للصحافة والطباعة والنشر في بيان رسمي لها، ملابسات إغلاق صفحاتها على فيسبوك، حيث شهد يوم الخميس الماضي حذف الصفحات الرئيسية والمتخصصة لبوابة الفجر على موقع فيسبوك (الفجر والفجر الرياضي والفجر الفني)، إلى جانب الحسابات الشخصية لعدد كبير من موظفيها.

وأصدرت غرفة الأخبار الرسمية لموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بيانًا صحفيًا أشارت فيه إلى أن "السلوك المزيف المنسق" هو السبب وراء ما حدث.

ولم تنجح حتى الآن جهود التواصل من جانب الجريدة مع فريق الدعم الفني لموقع فيسبوك للتحقيق في المشكلة.

وصرح فيسبوك أن أساس تحركاته هو أن الصفحات قد اُستخدمت للتلاعب وتضليل الآخرين، وأنها كانت "تمثل منظمات إخبارية محلية مستقلة"، في حين أن "الفجر" هي في الواقع جريدة محلية مستقلة لا تهدف إلى التضليل ولكنها تعبر عن الموقف السياسي الحالي لها وللبلاد.

وتعمل "الفجر" وفقا لأعلى المعايير الصحفية العالمية، وترى بالتالي أن هذه الاتهامات غير صحيحة.

علاوة على ذلك، أشار البيان الصحفي الصادر عن فيسبوك إلى ما يلي:

"عادةً ما يضع مديرو الصفحة ومسؤولو الحساب منشورات بشأن الأخبار المحلية والمواضيع السياسية بما في ذلك المحتوى الذي يدعم الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر، وينتقد قطر وإيران وتركيا، والحركة الانفصالية الجنوبية في اليمن.

على الرغم من أن الأشخاص الذين يقفون وراء هذا النشاط حاولوا إخفاء هويتهم، إلا أن تحقيقنا وجد روابط مع جريدة الفجر المصرية".

ومن المثير للسخرية أن المحتوى الوحيد المذكور في البيان الصحفي من "الفجر" يغطي مهرجانًا سينمائيًا محليًا على عكس المحتوى السياسي المذكور في الصفحات الأخرى المحذوفة من قبل فيسبوك والتي ليست تابعة تمامًا لمؤسسة الفجر.

ولم تتضمن عملية التحقيق المزعومة التي قام بها فيسبوك أي نوع من التواصل مع مؤسسة الفجر، وعلى هذا النحو، تحتفظ الفجر بحقها في الرد بجميع الأشكال القانونية على الاتهامات المذكورة أعلاه.
الفجر توضح ملابسات إغلاق فيسبوك لصفحاتها.. المؤسسة ترد على اتهامات التلاعب والتضليل
الفجر توضح ملابسات إغلاق فيسبوك لصفحاتها.. المؤسسة ترد على اتهامات التلاعب والتضليل
الفجر توضح ملابسات إغلاق فيسبوك لصفحاتها.. المؤسسة ترد على اتهامات التلاعب والتضليل
الفجر توضح ملابسات إغلاق فيسبوك لصفحاتها.. المؤسسة ترد على اتهامات التلاعب والتضليل
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