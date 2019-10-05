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أخبار العالم

تحملوني.. تركي الشيخ يوجه سؤالا للجمهور ويتوقع الهجوم عليه

السبت 05/أكتوبر/2019 - 03:30 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
وجه المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، سؤالا للجمهور، وطلب منهم أن يتحملوه في سؤاله، متوقعا أن يتعرض لهجوم شرس.

وقال آل الشيخ في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "بسأل سؤال وتحملوني .. ويمكن اتعرض لهجوم عليه ( متعود) اللحين مشهور السوشل ميديا عمر اخطاء .. ليه مانتكلم على الخطاء بس ... ليه نتكلم عن الجنسيه او الاهل؟!".

وتابع تركي آل الشيخ: "اللحين احنا السعوديين نتضايق اذا احد عاملنا بعنصريه في السفر ! ليه مانطبق نفس الي نتمناه لنا علينا في بلدنا!".

كان نشطاء السوشيال ميديا تداولوا صورة الشاب عمر حسين من مشاهير السوشيال ميديا ويعمل كمرشد سياحي بالمملكة خلال جولته التعريفية برفقة المدرب العالمي جوزيه مورينيو وعدد من السياح بمنطقة جدة التاريخية، وهو يرتدي قميصًا كُتب عليه "احتاج اهج" في إشارة لرغبته في الهرب أو الهجرة.
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