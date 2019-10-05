بالأبيض... سارة الشامي بإطلالة جذابة بداخل سيارتها

شاركت سارة الشامي صورة جديدة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام ، بإطلالة جذابة وأنيقة ونالت الصورة إعجاب متابعيها.



وظهرت سارة الشامي بـ توب أبيض وبلوزة من داخل سيارتها، وعلقت على الصورة قائلة " أتمنى لكم يوم السبت المبارك ، والناس جميلة".



ولم تتكلف فى وضع الميكب واكتفت بما يناسب إطلالتها فختارت أحمر شفاه باللون الاحمر وأبرزت جمال عينيها بالماسكرا الايلاينر واعتمدت على رقع شعرها مع إنسدال خصلات بسيطة.



واختارت مجموعة أنيقة من الإكسسوارات فإرتدت قرط دائري أنيق وقلادة وأسورة باللون الذهبي، واليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها.

