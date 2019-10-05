Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

مصر: عدم التوصل الى اتفاق فى سد النهضة لتراجع إثيوبيا عن مبادئ 2015

السبت 05/أكتوبر/2019 - 05:11 م
سد النهضة
سد النهضة
Advertisements
قسم الخارجي
نقلت شبكة "سكاي نيوز" عن الوفد المصري المشارك في مفاوضات سد النهضة قوله إن عدم عدم التوصل إلى اتفاق في مفاوضات سد النهضة بسبب تراجع الجانب الإثيوبي عن بعض المبادئ المتفق عليها عام 2015.

من جانبه ، قال وزير الري السوداني اسر عباس إنه تم اقتراح تشكيل لجنة سودانية مصرية إثيوبية لمناقشة أزمة سد النهض.

وأضاف الوزير السوداني: ندعو إلى استمرار عمل اللجنة الفنية السودانية المصرية الإثيوبية لحل الخلافات بشأن سد النهضة.

كان البيت الأبيض دعمه للمفاوضات الجارية بين مصر وإثيوبيا والسودان للتوصل إلى اتفاق تعاون متبادل المنفعة حول تشغيل سد النهضة.

وأضافت المتحدثة الصحفية في بيان أن لجميع دول حوض النيل الحق في التنمية الاقتصادية والازدهار.

ودعا البيت الأبيض جميع الأطراف إلى إظهار حسن النية من أجل التوصل إلى اتفاق يصون الحقوق ويحترم حصة كل دولة من مياه نهر النيل.

وانطلقت في العاصمة السودانية الخرطوم الجمعة الاجتماعات الثلاثية لوزراء الموارد المائية والري في مصر، والسودان ياسر عباس، وإثيوبيا سلشى بيكيلى، لبحث ملف سد النهضة الاثيوبي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الحكومة تستعرض مراحل المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة

على أساس حسن النية .. مصر تطالب إثيوبيا بمفاوضات فنية جادة حول سد النهضة

بدء اجتماعات لوزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا بالخرطوم لبحث ملف سد النهضة

مفاوضات سد النهضة.. أمريكا تدخل على خط الأزمة وتدعو للتوصل إلى اتفاق

سكاي نيوز: مصر تطالب بطرف دولي رابع كوسيط في أزمة سد النهضة

حكومة العراق ترفع حظر التجول وزيادة جديدة في أعداد القتلى.. وإيران تستهدف الانتخابات الأمريكية بحملات قرصنة.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

ترشيحاتنا

محمد صلاح يتخطى رونالدو ويطارد ميسي على لقب جديد

أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم السبت 5 - 10 - 2019 .. فيديو

أمن الجيزة يكشف لغز العثور على جثة فتاة بجوار شاب في سيارة بالطالبية

تطور جديد في مفاوضات سد النهضة

أعرف جيدا أخطائي.. منة فضالى تعترف بأنها شخصية غير مثالية

اهم الاخبار .. بشرى سارة من متحدث الرئاسة .. تفاصيل صفقة القرن .. الوساطة في أزمة سد النهضة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مستعجلين ع الشتا.. 4 فنانات يتألقن بـ الفرو والملابس الثقيلة

استنساخ .. هبة مجدي بإطلالة ملكية في أول ظهور مع عائلتها

احذر.. أسماك تتناولها يومياً تحتوي على دودة مميتة