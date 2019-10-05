لو بتعانى من الوحدة .. 5 نصائح للتخلص من المشكلة

يمكن لأي شخص أن يواجه مشكلة الشعور بالوحدة.. يمكن أن يكون هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى الشعور بالوحدة. يمكن أن تنشأ عندما يكون هناك نقص في التواصل ، ولذلك قام موقع بولد سكاى بتقديم أحد الحلول التى تساعدك على التخلص من الوحدة ومنها:





لذلك يجب أولًا تحديد السبب

قبل محاولة حل مشكلة ما ، يجب أن تفهم سبب المشكلة ، تحديد سبب وحدتك قد يكون موت شخص عزيز عليك أو الخيانة التي تعرضت لها يمكن أن تؤدي إلى الشعور بالوحدة، لذلك يجب أن تسأل نفسك عن السبب وراء وحدتك وللتغلب عليها يمكنك





تنمية موهبتك

المحاولة فى تنمية الشئ الذى تفضلة وتحبة مثل قراءة كتاب أو الطهى أو الكتابة





الخروج حتى مع نفسك

لا يجب الخروج مع شخص يمكن الخروج مع نفسك والذهاب إالى الأماكن التى تفضلها





قضاء بعض الوقت مع الطبيعة

الطبيعة من الأشياء المفيدة التى تعطيك الشعور بالراحة و الإيجابية وبالتأكيد سوف تساعدك على محاربة الوحدة





السفر واكتشاف أماكن جديدة