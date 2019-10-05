Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

لو بتعانى من الوحدة .. 5 نصائح للتخلص من المشكلة

السبت 05/أكتوبر/2019 - 11:01 م
صدى البلد
Advertisements
قسم المرأة
يمكن لأي شخص أن يواجه مشكلة الشعور بالوحدة.. يمكن أن يكون هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى الشعور بالوحدة. يمكن أن تنشأ عندما يكون هناك نقص في التواصل ، ولذلك قام موقع بولد سكاى بتقديم أحد الحلول التى تساعدك على التخلص من الوحدة ومنها:

لذلك يجب أولًا تحديد السبب 
قبل محاولة حل مشكلة ما ، يجب أن تفهم سبب المشكلة ، تحديد سبب وحدتك قد يكون موت شخص عزيز عليك أو الخيانة التي تعرضت لها يمكن أن تؤدي إلى الشعور بالوحدة، لذلك يجب أن تسأل نفسك عن السبب وراء وحدتك وللتغلب عليها يمكنك 

تنمية موهبتك
المحاولة فى تنمية الشئ الذى تفضلة وتحبة مثل قراءة كتاب أو الطهى أو الكتابة 

الخروج حتى مع نفسك
لا يجب الخروج مع شخص يمكن الخروج مع نفسك والذهاب إالى الأماكن التى تفضلها 

قضاء بعض الوقت مع الطبيعة
الطبيعة من الأشياء المفيدة التى تعطيك الشعور بالراحة و الإيجابية وبالتأكيد سوف تساعدك على محاربة الوحدة

السفر واكتشاف أماكن جديدة
السفر فى حد ذاته علاج لأنه يساعدك على تغيير الطبيعة ورؤية جمال أماكن جديدة والتعرف على ثقافات مختلفة وتعلم بعض اللغات.
Advertisements

ترشيحاتنا

مفاجأة للمسن المكافح بسبب صنيعه لابنته.. حكاية عم محمود تهز مشاعر السعوديين

وائل الإبراشي: فيلم الممر يعرض لأول مرة على التليفزيون غدا .. فيديو

بعد خلعها الحجاب.. شهيرة ترد بقوة على منتقديها بسبب الباروكة

أبرزها المستبعدون من معاش تكافل وكرامة.. 7 طلبات إحاطة لوزير المالية.. تفاصيل

مواطنة تونسية توجه رسالة للمصريين.. ماذا قالت

على طريقة بديع ومرسي.. الديهى: أردوغان مصاب بمرض خطير.. تفاصيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى عيد ميلاد نجليها زين وعز.. ريم البارودى توجه رسالة إلى زينة .. صور

ملحقية الدفاع المصرية في بريطانيا تحتفل بالذكري الـ 46 لانتصارات حرب أكتوبر

أول ظهور لأسرة الراحل خالد صالح فى حفل تخرج ابنته.. شاهد