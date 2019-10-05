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اقتصاد

سعر الدولار اليوم فى البنوك.. و 16.23 جنيه حدًا أدنى

السبت 05/أكتوبر/2019 - 06:37 م
الدولار
الدولار
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محمد يحيي
استقر سعر صرف الدولار في نهاية تعاملات اليوم السبت، ليسجل أدني مستوي له 16.23 جنيه بالبنوك بعد أن هوي بمعدل 3 قروش منذ الأسبوع الماضي.

سجل الدولار ببنوك " الأهلي، مصر، الإسكندرية، الأهلي اليوناني بمصر،المصرف المتحد" أدني سعر له محققا 16.23 جنيه للشراء و 16.33 جنيه للبيع.

وصل الدولار في بنوك " التجاري الدولي، المصري لتنمية الصادرات، التعمير والإسكان،العربي الافريقي الدولي" لـ 16,24 جنيه للشراء و 16.34 جنيه للبيع.

وسجل الدولار ببنوك " بلوم، الزراعي المصري، مصر إيران للتنمية" نحو 16.25 جنيه للشراء و 16.35 جنيه للبيع.

ووصل الدولار لـ 16.26 جنيه للشراء و 16.37 جنيه للبيع ببنوك " عودة، البركة،المشرق،سايب،المصري الخليجي،قناة السويس".

وسجل أعلي سعر للدولار بمصرف أبوظبي الاسلامي ليصل إلي 16,27 جنيه للشراء و 16.37 جنيه للبيع.
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