Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

حاجة تفقع المرارة.. نجيب ساويرس يشعل السوشيال ميديا بتغريدة مثيرة للجدل.. تفاصيل

السبت 05/أكتوبر/2019 - 07:42 م
نجيب ساويرس
نجيب ساويرس
Advertisements
القسم الميدانى
نشر رجل الأعمال نجيب ساويرس تغريدة من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".

وكتب نجيب ساويرس: "اللى عايز يعمل مشروع ناجح يفتح عيادة للعلاج من إدمان الموبايل.. خاصةً الجيل الجديد.. بقت حاجة تفقع المرارة.. عارف هتقولوا ما انت السبب.. ماشى وأنا هقول أكل العيش مر ...".

ولقيت التغريدة ردودًا واسعة من متابعيه عبر "تويتر"، وجاءت التعليقات كالاتى :

والله عند حضرتك حق -الموبايل هو اللص الخفي للحياة- أنا ممكن أدخل معاك شريك ع فكرة. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هاشتاج شكرا كابتن محمد نجيب يشعل تويتر.. ومغردون: جمهور الاهلي لا ينسى من ضحى

نجيب ساويرس عن تمثيل عمرو عبد الجليل: دمك خفيف على قلبنا

نجيب ساويرس: مبروك علينا المأذون الإلكترونى

بعد أن طلب مساعدته.. نجيب ساويرس يحذر متابعا من الجواز

محمد هنيدي يعلق على صورته مع مقدم برامج إسرائيلي.. ومتابعون: العيب علي إدارة مهرجان الجونة

ترشيحاتنا

بسام راضي يكشف الهدف من نقل الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة

عباس شراقي يكشف سيناريوهات حل أزمة سد النهضة مع إثيوبيا

خالد بيومى لـ فايلر بعد خماسية أسوان: واضح ان كله ضرب

ملقي على الأرض بغرفة الملابس.. تعليق صادم من كلوب عن إصابة محمد صلاح

شاهد.. ملخص وأهداف مباراة ليفربول وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

على خطى رانيا يوسف.. رضوى الشربيني تحظر إبراهيم سعيد من تويتر بسبب أبو تورتة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتبه.. علامات تشير إلى إصابة التفاح بـ الصدأ

بعد تصدرها تريند جوجل .. إطلالات مميزة تبرز أناقة فوز الفهد

كارثة بعد أزمة سمكة الأرنب.. 9 أنواع من الأسماك لا تأكلها