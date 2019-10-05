حاجة تفقع المرارة.. نجيب ساويرس يشعل السوشيال ميديا بتغريدة مثيرة للجدل.. تفاصيل

اللى عايز يعمل مشروع ناجح يفتح عيادة للعلاج من إدمان الموبيل .. خاصةً الجيل الجديد ....بقت حاجة تفقع المرارة ...عارف هتقولوا ما انت السبب ... ماشى و أنا هقول أكل العيش مر ...😂 — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) October 5, 2019

نشر رجل الأعمال نجيب ساويرس تغريدة من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".وكتب نجيب ساويرس: "اللى عايز يعمل مشروع ناجح يفتح عيادة للعلاج من إدمان الموبايل.. خاصةً الجيل الجديد.. بقت حاجة تفقع المرارة.. عارف هتقولوا ما انت السبب.. ماشى وأنا هقول أكل العيش مر ...".ولقيت التغريدة ردودًا واسعة من متابعيه عبر "تويتر"، وجاءت التعليقات كالاتى :والله عند حضرتك حق -الموبايل هو اللص الخفي للحياة- أنا ممكن أدخل معاك شريك ع فكرة.