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أخبار العالم

بريطانيا تعتقل 10 نشطاء مناخ قبل موجة احتجاجات جديدة

السبت 05/أكتوبر/2019 - 07:38 م
مظاهرة لنشطاء المناخ
مظاهرة لنشطاء المناخ في لندن
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رويترز
قالت الشرطة في لندن إنها اعتقلت 10 نشطاء ممن يدعون لمكافحة تغير المناخ قبل موجة احتجاجات جديدة من المقرر أن تنظمها جماعة إكستينكشن ريبليون المعنية بالدفاع عن البيئة يوم الاثنين.

وقال مصور من رويترز إنه شاهد الشرطة تقتحم أحد أبواب مبنى تستخدمه الجماعة مخزنا لأدواتها.

وذكرت متحدثة باسم شرطة العاصمة إنها اعتقلت سبع نساء وثلاثة رجال للاشتباه بتآمرهم لإحداث إزعاج عام.

وقالت الجماعة في بيان "نطلب من الحكومة تركيز انتباهها ومواردها على مواجهة الوضع المناخي والبيئي الطارئ الذي يهددنا جميعا".

ونظمت الجماعة احتجاجا استمر 11 يوما في لندن في أبريل، وهو ما أثر على حركة النقل العام والطرق.

ويوم الخميس، استخدم نشطاء يطالبون بمكافحة تغير المناخ سيارة إطفاء في رش طلاء أحمر على واجهة وزارة الخزانة البريطانية في محاولة للفت الانتباه لما يقولون إنه تقاعس الحكومة عن درء كارثة مناخية.

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