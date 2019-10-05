لن يفرض علينا احد سياسة الأمر الواقع.. أحمد موسى: تصعيد سياسي بعد فشل مفاوضات سد النهضة

قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك تصعيدا على المستوى السياسي بعد فشل مفاوضات سد النهضة الإثيوبي.
وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الرئيس السيسي ملتزم بحماية حقوق مصر في مياه نهر النيل ولن يفرض علينا احد سياسة الأمر الواقع".
وتابع الإعلامي أحمد موسى :" المشاكل القادمة والصراعات القادمة بين الدول حروب المياه والغاز".
وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" الصراع في العالم على المياه والغاز، ومحدش عايز يسيبنا في حالنا، ومحدش عايزنا نكمل مسيرة البناء".
وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الرئيس السيسي ملتزم بحماية حقوق مصر في مياه نهر النيل ولن يفرض علينا احد سياسة الأمر الواقع".
وتابع الإعلامي أحمد موسى :" المشاكل القادمة والصراعات القادمة بين الدول حروب المياه والغاز".
وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" الصراع في العالم على المياه والغاز، ومحدش عايز يسيبنا في حالنا، ومحدش عايزنا نكمل مسيرة البناء".