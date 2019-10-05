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ديني

الأزهر يشارك في تنصيب المطران ميجيل كاردينالا لحوار الأديان.. تعرف على التفاصيل

السبت 05/أكتوبر/2019 - 09:08 م
الأزهر يشارك في تنصيب
الأزهر يشارك في تنصيب المطران ميجيل كاردينالا لحوار الأديان
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محمد صبري عبد الرحيم
حضر وفد رفيع المستوي من قيادات الأزهر الشريف، اليوم السبت، مراسم تنصيب المطران ميجيل جيكسوت، رئيس المجلس البابوي لحوار الأديان، كاردينالًا لحوار الأديان بالكنيسة الكاثولوكية المقدسة، إضافة إلي عدد من الكرادلة الآخرين.

وضم الوفد الأزهري كلا من الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس جامعة الأزهر.

قدم الوفد الأزهري التهنئة لنيافة الكاردينال ميجيل جيكسوت، متمنيًا له خدمة مثمرة في حقل الحوار بين الأديان، مؤكدًا أهمية تكاتف وتعانق القيادات الدينية لدعم واستقرار الأوطان وأن الأديان هي سبيل الشعوب للتقارب.
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