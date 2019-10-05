Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

بلطجية يحاولون اقتحام مدرسة جلال الدين بالمحلة والأمن يقبض عليهم

السبت 05/أكتوبر/2019 - 10:31 م
بلطجية - صورة أرشيفية
بلطجية - صورة أرشيفية
Advertisements
أحمد على
شهدت مدرسة جلال الدين بمدينة المحلة الكبري بمحافظة الغربية اليوم محاولة عدد من البلطجية من حاملي الأسلحة البيضاء اقتحام أبواب المدرسة التابعة لإدارة شرق المحلة التعليمية وترويع أمن وحياة العاملين بها بسبب قيام مدرس بسحب أحد الطلاب من قبضة ولي أمر عقب محاولته ضربه والاعتداء عليه أثناء تواجده امام أبواب المدرسة .

تلقي اللواء محمود حمزه مدير أمن الغربية إخطارا من اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية يفيد بوورد بلاغ من شرطة النجدة بمحاوله مجموعه من البلطجية من حاملي الأسلحة البيضاء التهجم واقتحام أبواب مدرسة جلال الدين الإبتدائية.

وباشرت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية دورها برئاسة العقيد عمرو الحو رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية التوجه الى مكان الحادث.

وكشفت التحريات التى أجراها الرائد عمرو منصور رئيس مباحث قسم شرطة ثالث المحلة نشوب خلافات بين ولي امر طالب مع مدرس وطالب اخر مما دفع الطرف الأول الى استقدام عدد من البلطجية لترويع حياة المدرس داخل المدرسة.

وتبين أن المتهمين عائلة الخضري وهما "ا.م " و" م .س" وبتقنين الاجراءات الأمنية وبإعداد الاكمنه الثابته والمتحركة تم ضبطهم وسماع أقوال المدرس و شهود العيان بالمدرسة لحيثيات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

علقة موت.. أمن الغربية يضبط لصا علقه الأهالى على عمود إنارة فى المحلة

مسجلان خطر يمزقان جسد فتاة بالمحلة.. والأهالي يطالبون بمواجهة البلطجة وأباطرة المخدرات

ترشيحاتنا

هذه الدولة قتلت القذافي.. 3000 رسالة سرية تكشف كارثة

على غرار مدرسة المشاغبين.. فصل طفلة بعمر 3 سنوات من الحضانة بسبب سلوكها

استقيلوا يرحمكم الله.. أحمد موسى يهاجم أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان.. فيديو

ضربة موجعة لـ الأهلي قبل موقعة الزمالك فى الدوري المصري

السقا وحلمي ضحايا رامز جلال لأول مرة.. شاهد رد فعلهما

احذر.. أسماك تتناولها يومياً تحتوي على دودة مميتة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملحقية الدفاع المصرية في بريطانيا تحتفل بالذكري الـ 46 لانتصارات حرب أكتوبر

أول ظهور لأسرة الراحل خالد صالح فى حفل تخرج ابنته.. شاهد

بدون طرحة زفاف.. شاهد.. زوجة حسني عبد ربه الثانية في الكوشة