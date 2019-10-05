بلطجية يحاولون اقتحام مدرسة جلال الدين بالمحلة والأمن يقبض عليهم

شهدت مدرسة جلال الدين بمدينة المحلة الكبري بمحافظة الغربية اليوم محاولة عدد من البلطجية من حاملي الأسلحة البيضاء اقتحام أبواب المدرسة التابعة لإدارة شرق المحلة التعليمية وترويع أمن وحياة العاملين بها بسبب قيام مدرس بسحب أحد الطلاب من قبضة ولي أمر عقب محاولته ضربه والاعتداء عليه أثناء تواجده امام أبواب المدرسة .



تلقي اللواء محمود حمزه مدير أمن الغربية إخطارا من اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية يفيد بوورد بلاغ من شرطة النجدة بمحاوله مجموعه من البلطجية من حاملي الأسلحة البيضاء التهجم واقتحام أبواب مدرسة جلال الدين الإبتدائية.



وباشرت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية دورها برئاسة العقيد عمرو الحو رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية التوجه الى مكان الحادث.



وكشفت التحريات التى أجراها الرائد عمرو منصور رئيس مباحث قسم شرطة ثالث المحلة نشوب خلافات بين ولي امر طالب مع مدرس وطالب اخر مما دفع الطرف الأول الى استقدام عدد من البلطجية لترويع حياة المدرس داخل المدرسة.



وتبين أن المتهمين عائلة الخضري وهما "ا.م " و" م .س" وبتقنين الاجراءات الأمنية وبإعداد الاكمنه الثابته والمتحركة تم ضبطهم وسماع أقوال المدرس و شهود العيان بالمدرسة لحيثيات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

