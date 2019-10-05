زمن الارتباك الرقمي.. نبيل فاروق: السوشيال ميديا وسائل للتناحر الاجتماعي

استنكر الكاتب نبيل فاروق، الشائعات التي تُردد على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترات الحالية والماضية، حيث وصف الزمن التي تعيش فيه مصر الآن بـ "زمن الارتباك الرقمي"، موضحًا أن السوشيال ميديا تحولت من وسائل للتواصل الاجتماعي، إلى وسائل للتناحر الاجتماعي.



وأضاف "فاروق"، خلال حواره في برنامج " المساء مع قصواء"، مع الإعلامية قصواء الخلالي، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، أنه وجد الكثير من الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي مثل أن محمد حسني مبارك الرئيس الأسبق للبلاد لم يكن صاحب الضربة الجوية الأولى في حرب أكتوبر، أو أن الزعيم الراحل جمال عبد الناصر هو من قام ببناء السد العالي.



وأشار الكاتب، إلى أن هناك تطرف غير طبيعي في أراء البعض عن عمد، من أجل تشوية صورة مصر، ويرغبون من استنكار أي انتصار أو انجازات مصر تقوم بها، حيث ما زال البعض يعتقد أن إسرائيل هي من انتصرت في حرب أكتوبر وليس الجيش المصري، وهؤلاء المواطنين انخدعوا في الإعلام الإسرائيلي وما روج من شائعات عن انتصارهم في الحرب.



وتساءل : "هل فيه حد يكون خسران الحرب ويكسب الأرض ، طب هل فيه حد يكون منتصر ويخسر أرض، النصر واضح للجيش المصري بشكل لا يتخيله أحد".

