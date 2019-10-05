خريجة آداب.. النيابة السعودية تحقق مع مصرية لانتحالها صفة طبيب

أحالت وزارة الصحة السعودية، مقيمة مصرية إلى النيابة لانتحالها صفة طبيبة تجميل وأمراض جلدية، واستقبالها مريضات في عيادة طبية بمجمع طبي للتجميل بالرياض.



وتقول صحيفة "عكاظ" إن ذلك تم بعد أن كشفت التحريات أن المتهمة خريجة كلية الآداب، وتستخدم في نشاطها أجهزة ومعدات وأدوية غير مرخصة، وتحقن المرضى بالفيلر والبوتوكس.



وأوضحت الصحيفة أن وزارة الصحة تلقت معلومات تفيد بقيام فتاة، تعمل في مجمع طبي لا يوجد به طبيب تجميل، وكشفت التحريات المبدئية أن الفتاة تستقبل المرضي فى عيادتها وتعطيهم المواد التجميلية، وأدوية علاج الأمراض الجلدية.



وكشفت التحقيقات الأولية، أنه بعد وضع خطة محكمة لضبط الفتاة متلبسة، تم تكليف إحدى الموظفات بتقمص دور مريضة وتريد إجراء عملية لوضع البوتوكس فى وجهها، وقامت بحجز موعد من الطبيبة المزعومة، وتمكنت قوات الأمن من اعتقال الفتاة.



كما كشفت العملية تجاوزات أخرى في المجمع منها ضبط كوادر تعمل في مجال الأسنان دون تراخيص وتردي حالة النظافة.



وأضافت الصحيفة أنه عقب القبض على الفتاة متلبسة تم ضبط الكثير من الحقن الجاهزة للحقن ووجود أدوية منتهية الصلاحية، وغير معقمة، كما تم ضبط أطباء يعملون فى مجال الأسنان بنفس المكان، وقررت الوزارة إحالة الأطباء غير المرخصين، وغلق المجمع.