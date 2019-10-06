هي كل شيء.. ريا أبى راشد بصحبة يسرا في الجونة

نشرت الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.وظهرت ريا أبي راشد في الصورة برفقة الفنانة يسرا بـ اطلالة جريئة من مهرجان الجونة السينمائى الذى أقيم مؤخرًا".وعلقت ريا أبي راشد على الصورة قائلة: "عودة مع واحدة الوحيدة هي كل شيء"، ولاقت إعجاب متابعيها.يذكر أن ريا أبي راشد شاركت فى فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، التي أقيمت خلال الفترة من 19 سبتمبر إلى 27 سبتمبر 2019، بحضور حشد من النجوم.