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طريقة سهلة وسريعة لعمل كاسترد بالموز لأطفالك

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 03:01 ص
طريقة سهلة وسريعة
طريقة سهلة وسريعة لعمل كاسترد بالموز لأطفالك
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اسماء عبد الحفيظ
يقدم الشيف عاطف على طريقة سهلة وسريعة لعمل كاسترد الموز لأطفالك.

المقادير
لتر حليب
150 جرام سكر عادي
3 صفار بيض
3 م ك نشا
1 م ص فانيليا
6 حبات موز
بسكوت للتزيين
100 جرام كريم شانتي

طريقة التحضير..
اولا  الكاسترد : نضع 1/3 من الحليب في وعاء يغلي
ناخذ صحن ونضع فيه صفار البيض + السكر + النشا ونخلط جيدا
ثم نضيف الفانيليا وناخذ نصف كاس من الحليب المغلي ونضيفه على الخليط ونخلط جيدا حتى يتجانس ونسكبه على باقي الحليب ونتركها يطهى مع التحريك المستمر حتى يعقد.
ثانيا: نهرس 4 حبات من الموز جيدا
ثالثا : نخفق الكريم شانتيي مع 1/4 من الحليب المتبقي جيدا ونقسمها قسمين قسم للتزيين وقسم نضيف اليه الموز المهروس
رابعا : نخلط خليط الكاسترد مع  نصف خليط الكريم مع الموز مع التحريك البطيء حتى نحصل على كريمة خفيفة وشهية
نقطع حبتين الموز المتبقية للتزيين
في اكواب نضع طبقة من الكريمة  الكاسترد وطبقة ثانية  من كريم شانتي  ثم الموز المقطع وطبقة ثالثة من الكريمة وطبقة من كريم شانتيي وهكذا حتى نكمل الطبقات ونضع من فوق حبة بسكوت للزينة ونضع الاكواب في الثلاجة على الاقل ساعتين ويقدم بارد.
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