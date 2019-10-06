Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بديل للبوتكس.. ماسك طبيعي يساعدك على علاج البشرة

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 04:33 ص
ديل للبوتكس فى الوجة
ديل للبوتكس فى الوجة ...ماسك طبيعي يساعد على علاج البشرة
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ
نصح موقع glowpink المعني بجمال المرأة، باستخدام هذا الماسك الطبيعي الذى يعتبر بمثابة بوتكس للوجه ولكن بدون أضرار ، يمكنك استعمال هذا الماسك الآمن للتخلص من جميع عيوب البشرة سريعا ،من حبوب وبثور سوداء، كما أن هذا الماسك يساعد على امتلاء الخدود والحصول على بشرة نضرة .

ووفقا لما جاء به الموقع أن ماسك الخميرة، يحتوي على مضادات الأكسدة المواد المفيدة لصحة البشرة ونضارتها.

مكونات الماسك :
٢ ملعقة خميرة
٢ ملعقة ماء ورد
ملعقة نشا

طريقة تطبيق الماسك :
اذيبي قطع الخميرة مع النشاء في ماء الورد وقلبيها حتى تصبح سائلة وضعيها على بشرتك بعد غسلها جيدا ، واتركيه لمدة ٢٠ دقيقة ثم اشطفيه بالماء البارد، وتكرار الوصفة ٣ مرات أسبوعيا .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أضرار الرطوبة على البشرة.. دهون وحبوب وتعرق

فوائد حبوب الخميرة للبشرة.. ودعي البثور

بـ 5 جنيهات .. ماسك سحرى لحل مشاكل البشرة في أسبوعين

فوائد حبوب الخميرة للبشرة والشعر.. اقض على مشاكلك

ماسك طبيعي يقضى نهائيا على حبوب الوجه

في يومها العالمي.. 5 ماسكات لحل مشاكل بشرتك بالقهوة

ترشيحاتنا

متخلوش حد يشتغلكم .. عمرو أديب يوجه رسالة للمصريين..فيديو

عمرو أديب يعرض فيديو لـ محمد مرسي عن سد النهضة.. شاهد

اخبار الحوادث.. فضيحة عروس بعد 42 يوم جواز.. أنجبت طفلا سفاحًا وتخلصت منه.. خلافات جوز الأم تدفع طفلاً للانتحار

بعد نجاته من موت محقق.. حسين الشحات لجمهوره: الحمد لله| شاهد

اخبار الرياضة.. تعليق صادم من كلوب عن إصابة صلاح.. ضربة موجعة لـ الأهلي قبل موقعة القمة.. موقف السولية من مواجهة الزمالك

مرصع بالجنيهات الذهب.. إطلالة زوجة ماجد المصري تشعل السوشيال ميديا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وسط صديقاتها.. أحدث ظهور لـ دنيا سمير غانم برفقة زوجها

شاهد.. إطلالة نجلاء بدر فى حفل عيد ميلادها

في عيد ميلادها .. 20 إطلالة أنيقة لـ ريم البارودي