بديل للبوتكس.. ماسك طبيعي يساعدك على علاج البشرة

نصح موقع glowpink المعني بجمال المرأة، باستخدام هذا الماسك الطبيعي الذى يعتبر بمثابة بوتكس للوجه ولكن بدون أضرار ، يمكنك استعمال هذا الماسك الآمن للتخلص من جميع عيوب البشرة سريعا ،من حبوب وبثور سوداء، كما أن هذا الماسك يساعد على امتلاء الخدود والحصول على بشرة نضرة .



ووفقا لما جاء به الموقع أن ماسك الخميرة، يحتوي على مضادات الأكسدة المواد المفيدة لصحة البشرة ونضارتها.



مكونات الماسك :

٢ ملعقة خميرة

٢ ملعقة ماء ورد

ملعقة نشا



طريقة تطبيق الماسك :

اذيبي قطع الخميرة مع النشاء في ماء الورد وقلبيها حتى تصبح سائلة وضعيها على بشرتك بعد غسلها جيدا ، واتركيه لمدة ٢٠ دقيقة ثم اشطفيه بالماء البارد، وتكرار الوصفة ٣ مرات أسبوعيا .