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فن

بإطلالة الفرو.. أصالة: أنتفض ألما وأفيض أملا

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 04:33 ص
اصالة
اصالة
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محمد بدران
نشرت المطربة السورية اصالة نصرى صورة جديدة، عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وظهرت أصالة نصرى بفستان رمادى، ويمتلئ بالفرو حتى نهايته، وعلقت: "يحيطنى شعور يختلط بكل شيء.. انتفض الما وافيض املأ # اصالة".

وحققت أغنية أصالة «جابوا سيرته» من ألبومها الجديد الذي يحمل اسم «في قربك»، 15 مليونا و64 ألف مشاهدة، بعد طرح كامل أغاني الألبوم، أمس الأول عبر يوتيوب.

تضمن ألبوم أصالة نصري الجديد "في قربك" 10 أغاني، هي "في قربك، نكتة بايخة، مبقاش سر، حاجة متخصكش، جدًا جدًا، جابوا سيرته، حالة كركبة، يوم يومين، سابوك، حيطة صد".

وكانت أصالة نصري طرحت 3 أغان بشكل منفرد من ألبومها، الأولى هي "نكتة بايخة" من كلمات عبدالحميد حباك، وألحان إيهاب عبدالواحد، وتوزيع فهد.
بإطلالة الفرو.. أصالة: أنتفض ألما وأفيض أملا
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