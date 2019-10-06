مهمة استطلاعية.. قوات الجيش اليمني تسقط طائرة إيرانية

أسقطت قوات الجيش اليمني طائرة مسيرة تابعة لمليشيات الحوثي الإرهابي المدعومة من إيران، شمالي محافظة حجة في اليمن.



وبحسب موقع سبتمبر التابع لوزارة الدفاع اليمنية، قال مصدر عسكري إن الطائرة التي أسقطت كانت في مهمة استطلاعية.



وأضاف المصدر أنه بعد فحص حطام الطائرة، تبين أنها إيرانية الصنع.



وتمد إيران مليشيات الحوثي بالسلاح والتمويل، فيما تصر طهران على إنكار ذلك، على الرغم من مئات الوقائع التي أثبتت تورطها.