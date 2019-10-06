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فن

الشرطة أوقفت عرضين للفيلم.. Joker يواصل إثارة الجدل حول العالم

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 11:24 ص
Joker
Joker
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شروق ابراهيم
أبرزت صحيفة ديلي ميل البريطانية في تقرير لها، مطالبة بعض مشاهدي فيلم Joker الجديد من وقف عرض الفيلم، الذي طرح يوم 4 أكتوبر، بسبب مشاهد العنف المبالغ فيها، مؤكدين أن الفيلم مزعج ومخيف.

ونقلت الصحيفة البريطانية ما تردد من آراء على لسان مشاهدى الفيلم بموقع التدوين الاجتماعي تويتر، فهناك مجموعة لفتت الى أنها غادرت قاعة السينما خلال عرض الفيلم مغردين: "من المرعب جدًا أن تكون هناك مع كل هذا الذي يحدث، حيث يلمع الفيلم في أعمال عنف بالبنادق وقضايا الصحة العقلية والمرضية".

فيما طالب آخرون بضرورة منع عرض الفيلم لأنه يشجع العنف ويمكن أن يلهم الأشخاص للمشاركة في إطلاق نار جماعي.

وفي هذا الصدد، ألغت الشرطة الأمريكية عرضين لفيلم Joker في منطقة شاطئ هانتينجتون بولاية كاليفورنيا الأمريكية بعد تلقيهم تهديدات بإثارة العنف والشغب يوم الخميس الماضي.

فيلم الجوكر Joker من بطولة الممثل الأمريكي خواكين فينيكس، روبيرت دي نيرو، وزازي بيتز، ومارك مارون، وبيل كامب، وبراين كالين ومن إخراج تود فيليبس.

ويعد هذا العمل هو النسخة الثانية من الفيلم، والذى تم تقديم نسخته الأولى قبل 11 عاما والجوكر Joker مقتبس من القصة الأصلية للمهرج آرثر فليك، أشهر شخصيات عالم دي سي كوميكس، الذي يعيش في مدينة جوثام، ويتعرض لضغوطات عصيبة وظروف قهرية تضطره للتحول إلى شخصية الجوكر.
الشرطة أوقفت عرضين للفيلم.. Joker يواصل إثارة الجدل حول العالم
الشرطة أوقفت عرضين للفيلم.. Joker يواصل إثارة الجدل حول العالم
الشرطة أوقفت عرضين للفيلم.. Joker يواصل إثارة الجدل حول العالم
الشرطة أوقفت عرضين للفيلم.. Joker يواصل إثارة الجدل حول العالم
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