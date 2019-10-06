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رياضة

أشعة رنين لتحديد برنامج علاج السولية

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 12:41 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
أكد الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن عمرو السولية لاعب وسط الفريق سيجرى أشعة رنين مغناطيسي؛ لتحديد درجة الإصابة التي تعرض لها في مباراة أسوان.

وأوضح أن الفحص المبدئي كشف عن تعرضه لجزع في الكاحل، نتيجة الكدمة القوية التي تعرض لها خلال اللقاء.

وأشار إلى أن اللاعب سيقوم بعرض نتيجة الأشعة والتقرير الطبي الخاص بإصابته على الجهاز الفني والطبي للمنتخب الوطني بعد استدعائه للمعسكر المقبل.

وكان السولية قد أصيب بكدمة قوية استدعت خروجه من الملعب في الشوط الثاني من مباراة أسوان التي فاز بها الفريق بـ5 أهداف مقابل هدف.

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