افتتاح محطة التوقف النهائية لمشروع مواصلات مصر بمدينة 6 أكتوبر

افتتح المهندس عبدالمطلب ممدوح عمارة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع تنمية وتطوير المدن، اليوم محطة التوقف النهائية لمشروع "مواصلات مصر" وبدء التشغيل التجريبى للمنظومة، وذلك فى إطار احتفال مدينة ٦ أكتوبر بالعيد القومى رقم ٤٠.



كما حضر الافتتاح المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، و المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، والمهندسة عبير عبدالرحمن، رئيس الإدارة المركزية للمرافق، والمهندسة إلهام السرجاني، مقرر لجنة التسعير ورئيس الإدارة المركزية، والمهندس خالد سرور، رئيس جهاز مدينة سفنكس الجديدة، ونواب رئيس الجهاز، ومديرى الإدارات، وممثلين عن مجلس أمناء الأمناء، ووكيلى المجلس، وممثلين عن جمعية مستثمري 6 أكتوبر، ورئيس مجلس إدارة شركة مواصلات مصر، وقيادات الشركة.



وقال مسئولو الشركة: إن المشروع يضم 50 أتوبيسًا فائق الجودة من 6 أكتوبر والشيخ زايد لجامعة القاهرة، وذلك ضمن مشروع النقل المستدام بالتنسيق بين وزارتي الإسكان والبيئة والأمم المتحدة، وتقوم بعملية التشغيل شركة مواصلات مصر.



ويحتوى المشروع على ٣ مواقع بأكتوبر، هى: جراچ بالفاصل للسكنى الصناعى بجوار ميدان ليلة القدر، ونقطة توقف بدريم لاند بطريق الواحات، ومحطة التوقف النهائية التى تم افتتاحها اليوم، وإجمالي مساحتها ١٢٥٠٠ متر مربع، وتحتوى على منطقة تجارية تخدم الركاب ومبنى رئيسى وخدمة سائقين، وتم انطلاق ١٦ أتوبيسا بأنحاء المدينة مساهمة من الشركة فى الاحتفال بالعيد القومى للمدينة.