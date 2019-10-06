ذكرى نصر أكتوبر.. بيان رقم 1.. تشكيلات من القوات الجوية الإسرائيلية تهاجم قواتنا بمنطقتي الزعفرانة والسخنة



بيان رقم 1 بتاريخ 6 أكتوبر 1973 الساعة 2.10 ظهرا

بيان رقم 1 الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة في 6 أكتوبر 1973





بسم الله الرحمن الرحيم، قام العدو الساعة الواحدة والنصف بعد ظهر اليوم بمهاجمة قواتنا بمنطقتي الزعفرانة والسخنة بخليج السويس بواسطة تشكيلات من قواته الجوية عندما كانت بعض من زوارقه البحرية تقترب من الساحل الغربي للخليج، وتقوم قواتنا حاليًا بالتصدي للقوات المغيرة.

تحتفل مصر والقوات المسلحة اليوم، الأحد، بمرور 46 عامًا على ذكرى نصر السادس من أكتوبر عام 1973، حينما عبر عشرات الآلاف من أبطال القوات المسلحة إلى الضفة الشرقية لقناة السويس، لاستعادة أغلى بقعة في الوطن، حيث تعد حرب أكتوبر المجيدة، علامة مضيئة في تاريخ العسكرية المصرية العريقة، فقد تبارت فيها جميع التشكيلات والقيادات لأن تكون مفتاحا لنصر مبين.وفي إطار احتفال مصر والقوات المسلحة، ينشر موقع "صدى البلد" الإخباري البيان العسكري الأول الذي أصدرته القيادة العامة للقوات المسلحة في حرب السادس من أكتوبر عام 1973