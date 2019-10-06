ريال مدريد يكشف حجم إصابة توني كروس

كشف نادي ريال مدريد الإسباني، حجم الإصابة التي تعرض لها لاعبه الألماني توني كروس، نجم وسط الفريق، خلال مواجهة الميرنجي وغرناطة، أمس، السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإسباني.





وقال النادي الإسباني في بيانه: "أظهرت الفحوصات الطبية التي أجراها توني كروس اليوم، في العيادة الخاصة بـ ريال مدريد، أنه يعاني من إصابة في العضلة الضامة في ساقه اليسرى سيتم تقييم تطور حالته".





وفي السياق ذاته، قالت صحيفة "آس" الإسبانية، إن مدة غياب توني كروس تتراوح ما بين أسبوعين و ثلاث أسابيع.



