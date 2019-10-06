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رياضة

ريال مدريد يكشف حجم إصابة توني كروس

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 03:07 م
توني كروس
توني كروس
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إسراء أشرف
كشف نادي ريال مدريد الإسباني، حجم الإصابة التي تعرض لها لاعبه الألماني توني كروس، نجم وسط الفريق، خلال مواجهة الميرنجي وغرناطة، أمس، السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإسباني.

وقال النادي الإسباني في بيانه: "أظهرت الفحوصات الطبية التي أجراها توني كروس اليوم، في العيادة الخاصة بـ ريال مدريد، أنه يعاني من إصابة في العضلة الضامة في ساقه اليسرى سيتم تقييم تطور حالته".

وفي السياق ذاته، قالت صحيفة "آس" الإسبانية، إن مدة غياب توني كروس تتراوح ما بين أسبوعين و ثلاث أسابيع.

وعانى كروس من آلام خلال الشوط الأول من المباراة التي انتهت بفوز فريقه بنتيجة 4-2، واضطر مغادرة الملعب.
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