أسوان يصدر بيانا ناريا بعد خماسية الأهلي.. تفاصيل

أصدر نادى أسوان بيانا صحفيا للتعليق على مباراة الأهلى واسوان التى اقيمت أمس ضمن منافسات الأسبوع الثالث لبطولة الدورى الممتاز لكرة القدم .



وجاء البيان كالتالى : " يؤكد مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى من جانبه على إلتزامة الكامل بالضوابط والتعليمات الصادرة من الإتحاد المصرى لكرة القدم بعدم السماح لحضور الجماهير لمباريات الأسبوع الثالث بالدورى الممتاز والذى تزامن مع مباراة أسوان والأهلى بإستاد أسوان وهذا الأمر خارج تماما عن رغبة وإرادة نادى أسوان الذى يعتز دوما بجماهيره الوفية والمساندة للفريق على الدوام .



وتابع النادى فى بيانه : " أظهر النقل التليفزيونى لأحداث المباراة تواجدا لأفراد ومجموعات لابد للجماهير أن تعرف حقيقة تواجدها وطبيعة أدوارها من خلال النقاط التالية:

لم يتواجد سوى رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادى أسوان وأعضاء لجنة الكرة والمدير التنفيذى ومسئول العلاقات العامة بالنادى

تواجد وفد يمثل إدارة النادى الأهلى برئاسة كابتن سميرعدلى

تواجد أعضاء منطقة الكرة بأسوان بالموافقة الأمنية لهم كممثلين لإتحاد الكرة

تواجد عدد 5 لاعبين كانوا خارج قائمة النادى الأهلى للمباراة

تواجد عدد 2 من اللاعبين خارج قائمة أسوان للمباراة

حضور الأطقم الفنية للقنوات الفضائية الناقلة للمباراة أون سبورت وتايم سبورت

عناصر الطاقم الفنى لقناة النادى الأهلى

حضور الصحفيين والإعلامبين الممثلين للإذاعة والتليفزيون بالموافقة الأمنية الممنوحة لهم وتواجدهم بالمقصورة العلوية

تواجد مسئولى مديرية الشباب والرياضة وخدمات ستاد أسوان

تواجدعناصر وأفراد شركة الأمن الجديدة الخاصة بتأمين الأستاد

تواجد عناصر فرق الخدمات الأمنية بمديرية أمن أسوان من ضباط وأمناء وشئون إدارية

ويؤكد مجلس إدارة نادى أسوان بأن تواجد كل هذه المجموعات لأداء عملها وأدوارها المرتبطة بالمباراه أظهر صورة غير حقيقية لما يحاول أن يروجه البعض بأن هناك جماهير حضرت وهذا يتنافى تماما مع حقيقة الأوضاع فالنادى التزم تماما بالتنسيق الأمنى للمباراة.



واختتم النادى بيانه : " نادى أسوان يرفض تماما محاولات البعض غير المسئولة للترويج لادعاءات وإشاعات لا أساس لها من الصحة .. ويؤكد مجلس إدارة نادى أسوان إعتزازه وإحترامه وتقديره وفخره بجماهيره وستستمر الإتصالات من أجل حضور الجماهير فى الأسابيع القادمة فى ضوء التنسيق مع مؤسسات الدولة المختلفة" .