Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أسوان يصدر بيانا ناريا بعد خماسية الأهلي.. تفاصيل

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 06:09 م
صدى البلد
Advertisements
رباب الهوارى
أصدر نادى أسوان بيانا صحفيا للتعليق على مباراة الأهلى واسوان التى اقيمت أمس ضمن منافسات الأسبوع الثالث لبطولة الدورى الممتاز لكرة القدم .

وجاء البيان كالتالى : " يؤكد مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى من جانبه على إلتزامة الكامل بالضوابط والتعليمات الصادرة من الإتحاد المصرى لكرة القدم بعدم السماح لحضور الجماهير لمباريات الأسبوع الثالث بالدورى الممتاز والذى تزامن مع مباراة أسوان والأهلى بإستاد أسوان وهذا الأمر خارج تماما عن رغبة وإرادة نادى أسوان الذى يعتز دوما بجماهيره الوفية والمساندة للفريق على الدوام .

وتابع النادى فى بيانه : " أظهر النقل التليفزيونى لأحداث المباراة تواجدا لأفراد ومجموعات لابد للجماهير أن تعرف حقيقة تواجدها وطبيعة أدوارها من خلال النقاط التالية:
لم يتواجد سوى رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادى أسوان وأعضاء لجنة الكرة والمدير التنفيذى ومسئول العلاقات العامة بالنادى
تواجد وفد يمثل إدارة النادى الأهلى برئاسة كابتن سميرعدلى
تواجد أعضاء منطقة الكرة بأسوان بالموافقة الأمنية لهم كممثلين لإتحاد الكرة
تواجد عدد 5 لاعبين كانوا خارج قائمة النادى الأهلى للمباراة
تواجد عدد 2 من اللاعبين خارج قائمة أسوان للمباراة
حضور الأطقم الفنية للقنوات الفضائية الناقلة للمباراة أون سبورت وتايم سبورت
عناصر الطاقم الفنى لقناة النادى الأهلى
حضور الصحفيين والإعلامبين الممثلين للإذاعة والتليفزيون بالموافقة الأمنية الممنوحة لهم وتواجدهم بالمقصورة العلوية
تواجد مسئولى مديرية الشباب والرياضة وخدمات ستاد أسوان
تواجدعناصر وأفراد شركة الأمن الجديدة الخاصة بتأمين الأستاد
تواجد عناصر فرق الخدمات الأمنية بمديرية أمن أسوان من ضباط وأمناء وشئون إدارية
ويؤكد مجلس إدارة نادى أسوان بأن تواجد كل هذه المجموعات لأداء عملها وأدوارها المرتبطة بالمباراه أظهر صورة غير حقيقية لما يحاول أن يروجه البعض بأن هناك جماهير حضرت وهذا يتنافى تماما مع حقيقة الأوضاع فالنادى التزم تماما بالتنسيق الأمنى للمباراة.

واختتم النادى بيانه : " نادى أسوان يرفض تماما محاولات البعض غير المسئولة للترويج لادعاءات وإشاعات لا أساس لها من الصحة .. ويؤكد مجلس إدارة نادى أسوان إعتزازه وإحترامه وتقديره وفخره بجماهيره وستستمر الإتصالات من أجل حضور الجماهير فى الأسابيع القادمة فى ضوء التنسيق مع مؤسسات الدولة المختلفة" .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بدء توافد الجماهير بـ برج العرب لحضور سوبر الأهلي والزمالك .. صور

محمد مرجان يوجه رسالة " تحذيرية " لـ جماهير الأهلي

أسوان يمنح برزينتيشن حقوق رعاية الفريق هذا الموسم

ترشيحاتنا

مش مسئوليتنا.. "المالية" ترد على تأخر زيادة الرواتب وتطبيق الحد الأدنى للأجور

7 آلاف للدرجات العليا .. المالية : سرعة تطبيق زيادات الحد الأدنى للأجور

التعليم: مؤتمر صحفي لإعلان أخبار سارة لـ المعلمين.. غدا

لأول مرة بعد أزمته مع الزمالك.. محمود كهربا يعود إلى مصر اعرف السبب

هنا الزاهد تتجاهل سؤال متابعيها عن حملها.. شاهد ما فعلت

الكيلو تراجع 10 جنيهات.. شعبة القصابين تكشف أسباب انخفاض أسعار اللحوم البلدية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها تريند جوجل.. شاهد 20 صورة تبرز جمال صفاء سلطان

من حكايات الحرب.. بطولة أمير الكويت في أكتوبر 73.. حرك ثلث جيش بلاده للدفاع عن سيناء

شاهد.. صفاء أبو السعود وزوجها الشيخ صالح كامل في ظهور نادر بحفل زفاف