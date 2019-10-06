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رياضة

شاهد .. ملخص وأهداف مباراة بيراميدز وطلائع الجيش وظهور سبايدرمان

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 07:54 م
جانب من لقاء الفريقين
جانب من لقاء الفريقين اليوم
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حسن العمدة
تعادل فريق طلائع الجيش مع بيراميدز بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد الرياضة العسكري، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز.

تلقى محمد فتحي لاعب بيراميدز البطاقة الحمراء في شوط المباراة الأول بعد احتكاكه مع أحد لاعبي طلائع الجيش، واستكمل بيراميدز المباراة بعشرة لاعبين.

سجل بيراميدز الهدف الأول في بداية الشوط الثاني عن طريق ايرك تراوري في الدقيقة 66، ثم عادل تالا نداييه لاعب فريق طلائع الجيش االنتيجة في الدقيقة 84 من عمر المباراة.

وفي الدقيقة 91 سجل طلائع الجيش الهدف الثاني عن طريق اللاعب كريم طارق الذي احتفل بطريقة غريبة حيث قام بارتداء قناع سبايدر مان عقب التسجيل.

لم يخمد حماس بيراميدز حتى سجل هدف التعادل في الدقيقة 94 من الوقت المحتسب بدل من ضائع، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 2-2.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد بيراميدز إلى 7 نقاط في المركز الثاني، وطلائع الجيش نقطتين في المركز الرابع عشر.
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